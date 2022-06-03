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≡ ТОП-5 достижений независимого Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44371
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:03
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С того момента, как Казахстан стал независимым, прошло уже более тридцати лет. Давая оценку этому периоду, можно сказать о правильности курса, который выбрало правительство государства. Несмотря на несколько экономических и политических кризисов, сотрясавших мир, наша страна уверенно двигалась к своей цели, не сворачивая с верного пути.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11218
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:03
#1
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Мне нравится Казахстан. Да в одно время хотел с валить. Но потом на весы поставил всё за и против. Когда я лежал в больнице с ковидом ко мне как к родному относились, лечили, кормили . Как то на югах в юрте сидел. Кормили и спать уложили. . Я знаю хорошо и Россию там много чего есть хорошо не , но и не мало злого.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
984
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:06
#2
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Нам бы ещё тупиц националистов по-меньше и вообще красота была бы. И новый Президент нам в помощь. И да,люди у нас гораздо добрее,чем у северного соседа. Ну минталитет и с этим ничего не поделать,ни в обиду россиянам.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2582
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:08
#3
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Я не понял, НГ что начала госзаказные материалы печать? Даже с пометкой что это реклама, все равно такие материалы ничего, кроме рвоты не вызывают.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2582
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:09
#4
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Цитата:
Сабыр:
Ну минталитет

:) Минталитета она такая штюка
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
984
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:12
#5
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Цитата:
юля елиссева:
ничего, кроме рвоты не вызывают

Это да,когда читаешь про достижения)) Честно скажем они не велики)) Про потери список был бы гораздо длиннее))
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11218
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:24
#6
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Цитата:
юля елиссева:
А Россия? Когда начились санкции. Вск автозаводы умерли. Все любые заводы зачахли. Чем она лучше? Нациалистов нету? Да есть и ещё больше чем тут у нас. Сколько щас безработных на улице оказались. Ужас
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Сергей Миролюбов
§ Сергей Миролюбов
Администратор
Администратор
(Администрация)
Регистрация:
16.04.07
Сообщений:
56
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:33
#7
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Нет, НГ госзаказные материалы не стала и не станет печатать! А рекламу ( которая не нарушает закон и не противоречит ценностям и политики редакции) от частных рекламных агенств, в том числе и политическую размещает.тА иначе как оставаться независимой?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
437
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:33
#8
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Цитата:
юля елиссева:
Я не понял, НГ что начала госзаказные материалы печать? Даже с пометкой что это реклама, все равно такие материалы ничего, кроме рвоты не вызывают.

Эту статью на нашем сайте оплатило рекламное агентство, текст предоставили они же. Кто закупал у них - знать не можем. Как бы то ни было, мы продолжаем придерживаться принципа, что все оплаченные материалы публикуются только с пометкой "реклама".
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5300
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:46
#9
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Лучше бы про недостатки говорили, да ещё сказали бы как исправить их. Если был бы такой рейтинг, я бы на первом месте поставил подхалимаж...
Тут в Актобе родились тройня, детишек назвали Касым,жомарт и кемел. Видимо вставлять приставку НУР уже не втренде. На втором месте - понты. Ну как же мы без них. Будем голодными сидеть, но показать свою значимость, а что мы хуже других- это превыше всего. Работница моя пять лет платила кредит взятый на свадьбу, а тем временем молодые разбежались как выяснилось что у снохи есть внебрачный ребенок. Утро начиналось с проклятии свекрови в адрес плохой снохи.
На третьем месте пассивность народа, неучастие людей ни в чем.
Предлагаю продолжить....
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
984
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:52
#10
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Цитата:
сайлау курманов:
выяснилось что у снохи есть внебрачный ребенок

Как в к/ф "Не может быть"? :lol: Так она ему что нечестная досталась? :lol: Или мама не научила его разбираться? :lol:
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11218
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:54
#11
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Цитата:
Rexyn:
Предлагаю продолжить.... Комментарии с

Продолжаю . Работы куча. Как говорится работай не хочу) любые профессии на выбор.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11218
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:55
#12
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Хошь модером в нг. Хошь сварщиком.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11218
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:57
#13
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У меня товарищь механизатор. Работает на комбайне. Мёрс взял. Трудяга всегда сможет заработать.
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