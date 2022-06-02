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≡ Тенге укрепляется, цены растут: почему сильный тенге невыгоден для экономики
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44370
Тенге укрепляется, цены растут: почему сильный тенге невыгоден для экономики
Отправлено: 02.06.22 - 11:59
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Инфляция остаётся высокой, несмотря на снижение курса доллара. В Национальном банке сообщили, что покупали американскую валюту на бирже для того, чтобы сдержать укрепление тенге. Почему же в Нацбанке решили взять этот момент под контроль? Действия финансовых властей страны разъяснил экономист.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11209
Re: Тенге укрепляется, цены растут: почему сильный тенге...
Отправлено: 02.06.22 - 11:59
#1
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В одной группе начали обсуждать почему бензин и дизельное подорожало. Почему я не люблю группы, бред не хочется обсуждать. Уже 30 лет только дорожает. Почему щас удивляются . Непонятно. Проснулись?
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
403
Тенге укрепляется, цены растут: почему сильный тенге невыгоден для экономики
Отправлено: 02.06.22 - 12:21
#2
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Сильный тенге не выгоден только ростовщикам и торговцам сырьём.
Они манипулируют валютой. Продают за валюту, живут на валюту, хранят валюту. Только со своими работниками местными поставщиками рассчитываются в тенге.
Потому, чем дешевле тенге, те им выгоднее. За меньшее количество валюты можно купить большее количество тенге. С народом и местными поставщиками рассчитаются в тенге, валюты в кармане больше останется.
Всё просто.
И экономика страны тут совершенно не при чём.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1230
Re: Тенге укрепляется, цены растут: почему сильный тенге...
Отправлено: 02.06.22 - 21:26
#3
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Цитата:
Национальному банку для выполнения его целей и задач, в том числе для исполнения каких-то макроэкономических параметров, выгоднее, чтобы курс не слишком сильно ослаблялся, но и не слишком сильно укреплялся. 

Сильный эксперд!
Всё по полочкам разложил, кому что выгодно.
И кому что делать.
И откуда кому куда итти.
И почему.
И зачем.
У нас на форуме, пожалуй только Абайка может с ним сравниться...
:lol:
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
153
Re: Тенге укрепляется, цены растут: почему сильный тенге...
Отправлено: 03.06.22 - 01:29
#4
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Рассказывайте это школьникам. Сильный тенге, это когда доллар по 120.
И какой экономике сильный тенге невыгоден? Что нам сейчас приходится брать б/у изношенные станки, потому что вся сила нашего тенге при конвертации в валюту тает на глазах.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4075
Re: Тенге укрепляется, цены растут: почему сильный тенге...
Отправлено: 03.06.22 - 09:42
#5
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Цитата:
Тенге укрепляется, цены растут: почему сильный тенге невыгоден для экономики

ПАТАМУШТА цены будут расти при любом раскладе и так было всегда.

Цитата:
Потому что у нас есть экспортёры, которые продают сырьё и получают валютную выручку

Ключевое слово ПРОДАЮТ СЫРЬЁ
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