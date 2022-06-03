Отправлено: - 09:23

Почему американцы не размещают их у себя, к примеру, на той же Аляске. Насадили их в странах Восточной Европы, в той же Украине, и вовсе не с благородными целями

[Исправлено: Vit, 03.06.2022 - 08:24]

Цитата:Что то у меня внутри подсказывает. Что Путин не спроста начал войну. Он походу что то знает больше чем мы из сми