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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44370
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 09:23
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Мы еще в детстве читали эту сказку Андерсена и искренне удивлялись, как можно было одурачить все окружение короля. Нечто подобное происходит и с объявленным всенародным референдумом. В последние дни проснулась рать агитаторов, штатных и привлеченных «лидеров общественного мнения», которые взахлеб и на полном серьезе убеждают нас, что с принятием поправок наша жизнь изменится к лучшему.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11209
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 09:23
#1
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Цитата:
Почему американцы не размещают их у себя, к примеру, на той же Аляске. Насадили их в странах Восточной Европы, в той же Украине, и вовсе не с благородными целями

Что то у меня внутри подсказывает. Что Путин не спроста начал войну. Он походу что то знает больше чем мы из сми

[Исправлено: Vit, 03.06.2022 - 08:24]
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
321
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 09:32
#2
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и мне эти 33 вопроса с одним ответом не по душе. К тому же там нет тех, которые мне очень хотелось увидеть.
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peshexod
* peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4075
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 09:36
#3
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Ну зачем всё в кучу сваливать?
Это ж если вступать в дискуссию, то не понятно с чего начать.
Текст как выдох страданий.
Взяли бы к примеру и разобрали все пункты поправок, пользы больше для читателей.
Кланы? Расскажите о кланах и к какому принадлежат президенты.
ОСИ и ПТ? Предложите свою модель.
Сенат не нужен? Вождя выберем?
Биолабораториии? Модная тема нынче, расскажите чем там заняты.

И т.д. и т.п.

Товарищ Денисов, извините за критику, но Вы умеете лучше.
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peshexod
* peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4075
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 09:44
#4
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Цитата:
Вот потому и вспомнилась сказка Андерсена.

Привязка к сказке слабовата.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16682
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 09:45
#5
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Цитата:
peshexod:
Ну зачем всё в кучу сваливать?

Чтобы стало ясно, что важных проблем - вагон и маленькая тележка, а в референдум попадает всякая лабуда.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11209
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 09:47
#6
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А че там аж 33 пункта? А где их можно прочитать?. Хотя зачем мне это. Всё равно читать не буду)
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peshexod
* peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4075
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 09:52
#7
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Цитата:
maxsaf:
Чтобы стало ясно, что важных проблем - вагон и маленькая тележка, а в референдум попадает всякая лабуда.

Есть пример, когда один указ снимал все вопросы?
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12533
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 09:56
#8
Комментарий проходит проверку.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2578
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 09:57
#9
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вот жеж будет прикол, если большинство тех, кто дойдет до участков проголосует против всех этих бесполезных поправок. Точно, я впервые за последние 20 лет схожу и проголосую против. Ибо все равно эти поправки ничего не решают.
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