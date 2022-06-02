Отправлено: - 16:34

Лицам, которые выезжают за границу, рекомендовано пройти ревакцинацию или уже повторную ревакцинацию, для того чтобы беспрепятственно пересекать границу, - сообщил заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.



Цитата:Все страны отменяют ковидные ограничения для въезжающих и только у нас почему-то усиливают контроль, хотя заболеваний нет. Начинают требовать вакцинацию и ревакцинацию, а на границе без всего этого никого не запускают, даже собственных граждан.