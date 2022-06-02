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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9541
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 22:49
#1951
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Цитата:
maxsaf:
Я не такой. Я чисто поржать

Да я тоже не против. Но как этим двоим из ларца и остальной половине с три четвёртых ещё объяснить, что есть что? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9541
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 22:52
#1952
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:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16682
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 22:52
#1953
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Цитата:
elektron:
Да я тоже не против. Но как этим двоим из ларца и остальной половине с три четвёртых ещё объяснить, что есть что?

Зачем? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9541
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 22:56
#1954
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Цитата:
maxsaf:
Зачем?

Для безопасности движения. Таких в цивилизованных странах, прав на вождение автомобиля лишают. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5416
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 23:02
#1955
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Цитата:
maxsaf:

--- 1944 смотрел?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9541
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 23:09
#1956
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Цитата:
Гога:
1944 смотрел?

1944 у меня блокируется Malwarebytes (Spyware) ;-)

[Исправлено: elektron, 02.06.2022 - 18:11]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16682
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 23:17
#1957
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Цитата:
Гога:
1944 смотрел?

Я не тыкаю куда не попадая))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9541
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 23:38
#1958
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Цитата:
Гога:
1944 смотрел?

если у вас открывается, то рекомендую от сети отключить и полную проверку компу устроить.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5416
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 02:12
#1959
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Цитата:
maxsaf:
Я не тыкаю куда

---Там просто анекдот ,
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5416
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 02:13
#1960
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Цитата:
elektron:
если у вас открывается,

----Так это я скинул , у меня открывается .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16682
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 02:15
#1961
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Цитата:
Гога:
Там просто анекдот ,

Можно было перед ссылкой указать "анекдот". Или хотелось сохранить интригу?)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5416
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 02:35
#1962
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Цитата:
maxsaf:

---Чёт не догадался , исправил
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 07:29
#1963
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В Харькове военкоматы обязали вручать по 1000 повесток в сутки «Влияет это и на само качество призывников. Если сотня добровольцев-резервистов ждет звонка месяцами, то несчастные на улице становятся жертвами попадания в реестр призывников и должны явиться в военкомат сами и срочно» В основном набирать людей нужно в пехоту. «Туда кадровых военных посылать нежелательно, но именно в пехоте больше всего нуждается армия Украины». Призывников в Харькове вылавливают в людных местах, в магазинах, рядом и в метро, даже на пунктах выдачи гуманитарки. При этом сотрудник военкомата отметил солидарность харьковчан. Зачастую они отвлекают разносчиков повесток и дают друзьям и случайным сбежать. «При мне пенсионер начал приставать к солдатам со словами, что очень хочет вступить в армию (ему 68), пока несколько мужчин призывного возраста отошли подальше», — рассказал он. Теперь военкомы ходят не с одним-двумя полицейскими, а обступают «жертву» толпой в пять-шесть вооруженных людей (зачастую нацисты теробороны).
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 08:00
#1964
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Украина начала активные боевые действия на Донбассе 15 февраля 2022 года. Это зафиксировано в отчетах ОБСЕ. Были нанесены ТЫСЯЧИ ударов артиллерией и системами залпового огня! 15 февраля 2022 года офис ОБСЕ в Украине зафиксировал 41 нарушение договора о прекращении огня со стороны Киева, когда украинские ВС участили бомбардировки Донбасса - артиллерия и установки залпового огня. 16 февраля - 76 ударов 17 февраля - 316 18 февраля - 654 19 февраля - 1413 20-21 февраля - 2026 22 февраля - 1484….

[Исправлено: гражданин СССР, 03.06.2022 - 08:01]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11209
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 08:14
#1965
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Цитата:
гражданин СССР:
Зеленский зная изначально что все эти люди погибнут, а один фиг отправляет на фронт. Печально это . Мог же сесть за стол переговоров с Путиным. Мог. И не было бы войны.
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