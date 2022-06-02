В Харькове военкоматы обязали вручать по 1000 повесток в сутки «Влияет это и на само качество призывников. Если сотня добровольцев-резервистов ждет звонка месяцами, то несчастные на улице становятся жертвами попадания в реестр призывников и должны явиться в военкомат сами и срочно» В основном набирать людей нужно в пехоту. «Туда кадровых военных посылать нежелательно, но именно в пехоте больше всего нуждается армия Украины». Призывников в Харькове вылавливают в людных местах, в магазинах, рядом и в метро, даже на пунктах выдачи гуманитарки. При этом сотрудник военкомата отметил солидарность харьковчан. Зачастую они отвлекают разносчиков повесток и дают друзьям и случайным сбежать. «При мне пенсионер начал приставать к солдатам со словами, что очень хочет вступить в армию (ему 68), пока несколько мужчин призывного возраста отошли подальше», — рассказал он. Теперь военкомы ходят не с одним-двумя полицейскими, а обступают «жертву» толпой в пять-шесть вооруженных людей (зачастую нацисты теробороны).
Украина начала активные боевые действия на Донбассе 15 февраля 2022 года. Это зафиксировано в отчетах ОБСЕ. Были нанесены ТЫСЯЧИ ударов артиллерией и системами залпового огня! 15 февраля 2022 года офис ОБСЕ в Украине зафиксировал 41 нарушение договора о прекращении огня со стороны Киева, когда украинские ВС участили бомбардировки Донбасса - артиллерия и установки залпового огня. 16 февраля - 76 ударов 17 февраля - 316 18 февраля - 654 19 февраля - 1413 20-21 февраля - 2026 22 февраля - 1484….
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