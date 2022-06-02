Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 07:29

В Харькове военкоматы обязали вручать по 1000 повесток в сутки «Влияет это и на само качество призывников. Если сотня добровольцев-резервистов ждет звонка месяцами, то несчастные на улице становятся жертвами попадания в реестр призывников и должны явиться в военкомат сами и срочно» В основном набирать людей нужно в пехоту. «Туда кадровых военных посылать нежелательно, но именно в пехоте больше всего нуждается армия Украины». Призывников в Харькове вылавливают в людных местах, в магазинах, рядом и в метро, даже на пунктах выдачи гуманитарки. При этом сотрудник военкомата отметил солидарность харьковчан. Зачастую они отвлекают разносчиков повесток и дают друзьям и случайным сбежать. «При мне пенсионер начал приставать к солдатам со словами, что очень хочет вступить в армию (ему 68), пока несколько мужчин призывного возраста отошли подальше», — рассказал он. Теперь военкомы ходят не с одним-двумя полицейскими, а обступают «жертву» толпой в пять-шесть вооруженных людей (зачастую нацисты теробороны).