Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9541
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 22:49
Цитата:
Да я тоже не против. Но как этим двоим из ларца и остальной половине с три четвёртых ещё объяснить, что есть что?
maxsaf:
Я не такой. Я чисто поржать
Я не такой. Я чисто поржать
Да я тоже не против. Но как этим двоим из ларца и остальной половине с три четвёртых ещё объяснить, что есть что?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9541
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 22:52
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 22:52
Цитата:
Зачем?
elektron:
Да я тоже не против. Но как этим двоим из ларца и остальной половине с три четвёртых ещё объяснить, что есть что?
Да я тоже не против. Но как этим двоим из ларца и остальной половине с три четвёртых ещё объяснить, что есть что?
Зачем?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9541
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 22:56
Цитата:
Для безопасности движения. Таких в цивилизованных странах, прав на вождение автомобиля лишают.
maxsaf:
Зачем?
Зачем?
Для безопасности движения. Таких в цивилизованных странах, прав на вождение автомобиля лишают.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 23:02
Цитата:
--- 1944 смотрел?
maxsaf:
--- 1944 смотрел?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9541
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 23:09
Цитата:
1944 у меня блокируется Malwarebytes (Spyware)
[Исправлено: elektron, 02.06.2022 - 18:11]
Гога:
1944 смотрел?
1944 смотрел?
1944 у меня блокируется Malwarebytes (Spyware)
[Исправлено: elektron, 02.06.2022 - 18:11]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 23:17
Цитата:
Я не тыкаю куда не попадая))
Гога:
1944 смотрел?
1944 смотрел?
Я не тыкаю куда не попадая))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9541
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 23:38
Цитата:
если у вас открывается, то рекомендую от сети отключить и полную проверку компу устроить.
Гога:
1944 смотрел?
1944 смотрел?
если у вас открывается, то рекомендую от сети отключить и полную проверку компу устроить.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 02:12
Цитата:
---Там просто анекдот ,
maxsaf:
Я не тыкаю куда
Я не тыкаю куда
---Там просто анекдот ,
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 02:13
Цитата:
----Так это я скинул , у меня открывается .
elektron:
если у вас открывается,
если у вас открывается,
----Так это я скинул , у меня открывается .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 02:15
Цитата:
Можно было перед ссылкой указать "анекдот". Или хотелось сохранить интригу?)
Гога:
Там просто анекдот ,
Там просто анекдот ,
Можно было перед ссылкой указать "анекдот". Или хотелось сохранить интригу?)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 02:35
Цитата:
---Чёт не догадался , исправил
maxsaf:
---Чёт не догадался , исправил
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1258
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 07:29
В Харькове военкоматы обязали вручать по 1000 повесток в сутки «Влияет это и на само качество призывников. Если сотня добровольцев-резервистов ждет звонка месяцами, то несчастные на улице становятся жертвами попадания в реестр призывников и должны явиться в военкомат сами и срочно» В основном набирать людей нужно в пехоту. «Туда кадровых военных посылать нежелательно, но именно в пехоте больше всего нуждается армия Украины». Призывников в Харькове вылавливают в людных местах, в магазинах, рядом и в метро, даже на пунктах выдачи гуманитарки. При этом сотрудник военкомата отметил солидарность харьковчан. Зачастую они отвлекают разносчиков повесток и дают друзьям и случайным сбежать. «При мне пенсионер начал приставать к солдатам со словами, что очень хочет вступить в армию (ему 68), пока несколько мужчин призывного возраста отошли подальше», — рассказал он. Теперь военкомы ходят не с одним-двумя полицейскими, а обступают «жертву» толпой в пять-шесть вооруженных людей (зачастую нацисты теробороны).
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: гражданин СССР
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать