Отправлено: - 21:26

Национальному банку для выполнения его целей и задач, в том числе для исполнения каких-то макроэкономических параметров, выгоднее, чтобы курс не слишком сильно ослаблялся, но и не слишком сильно укреплялся.

Цитата:Сильный эксперд!Всё по полочкам разложил, кому что выгодно.И кому что делать.И откуда кому куда итти.И почему.И зачем.У нас на форуме, пожалуй только Абайка может с ним сравниться...