Прогноз на 5 дней
ясно+17°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 55% влажность
  • З, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «С вакцинацией нужно поторопиться» - Когда закончится Pfizer в Костанайской области?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44367
«С вакцинацией нужно поторопиться» - Когда закончится Pfizer в Костанайской области?
Отправлено: 02.06.22 - 16:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В регионе этой вакцины не будет уже после 1 июля, поэтому, если вы хотите вакцинироваться или ревакцинироваться, нужно поторопиться. Американская вакцина сегодня в области доступна для первичной вакцинации тех, кто желает получить профилактическую прививку, и для повторной вакцинации тех, кто выезжает за рубеж, и для завершения курса вакцинации.
Читать новость

Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2177
Re: «С вакцинацией нужно поторопиться» - Когда закончится Pfizer...
Отправлено: 02.06.22 - 16:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лицам, которые выезжают за границу, рекомендовано пройти ревакцинацию или уже повторную ревакцинацию, для того чтобы беспрепятственно пересекать границу, - сообщил заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.

Все страны отменяют ковидные ограничения для въезжающих и только у нас почему-то усиливают контроль, хотя заболеваний нет. Начинают требовать вакцинацию и ревакцинацию, а на границе без всего этого никого не запускают, даже собственных граждан.
Профайл
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4791
Re: «С вакцинацией нужно поторопиться» - Когда закончится Pfizer...
Отправлено: 02.06.22 - 18:47
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и что будет когда файзер закончится? конец света или что? НА нем свет клином сошелся?
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
320
Re: «С вакцинацией нужно поторопиться» - Когда закончится Pfizer...
Отправлено: 02.06.22 - 23:05
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уровень профессионализма наших санитаров на лицо. Лучше перебдеть чем недобдеть. Если противостоять болезням не могут , то проще конечно включать запреты и ограничения. Вот и весь высший пилотаж. Позорники
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS