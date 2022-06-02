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≡ С 20 июня в Казахстане стартует приём заявок на ипотеку под 2%
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44367
С 20 июня в Казахстане стартует приём заявок на ипотеку под 2%
Отправлено: 02.06.22 - 23:02
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С 20 июня по 19 июля 2022 года на платформе Otbasybank.kz будет открыт приём заявок на участие в программе "Бакытты отбасы". Участвовать в программе "Бакытты отбасы" смогут только граждане, стоящие в очереди на жильё.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
833
Re: С 20 июня в Казахстане стартует приём заявок на ипотеку под...
Отправлено: 02.06.22 - 23:02
#1
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В общем-то вы (правительство) достали со своими "популистскими" высерами.
в ваших "программах" может участвовать только бомж.

Если я в течение многих лет тяну ипотеку на 15% и не попадаю ни на одну "программу", значит так мне и надо?
Ну спасибо, чё .... ..!

В итоге, видимо, нашему "слою"(а как еще назвать людей, которые добросовестно, изо всех сил, каждый месяц, тянут ипотечную лямку) это наблюдать надоест.
Плюсом к тому эта вапша дебильная программа "ОСИ".
Инфляция, цены на ПРОДУКТЫ.

Эй, "правительство" - на ПРОДУКТЫ!!!
какой же испанский стыд...

А значит, "правительство", мы должны будем отреагировать. Рано или поздно. Логично же?
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