Re: С 20 июня в Казахстане стартует приём заявок на ипотеку под...

Отправлено: - 23:02

В общем-то вы (правительство) достали со своими "популистскими" высерами.

в ваших "программах" может участвовать только бомж.



Если я в течение многих лет тяну ипотеку на 15% и не попадаю ни на одну "программу", значит так мне и надо?

Ну спасибо, чё .... ..!



В итоге, видимо, нашему "слою"(а как еще назвать людей, которые добросовестно, изо всех сил, каждый месяц, тянут ипотечную лямку) это наблюдать надоест.

Плюсом к тому эта вапша дебильная программа "ОСИ".

Инфляция, цены на ПРОДУКТЫ.



Эй, "правительство" - на ПРОДУКТЫ!!!

какой же испанский стыд...



А значит, "правительство", мы должны будем отреагировать. Рано или поздно. Логично же?