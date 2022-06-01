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≡ "Дорогое удовольствие". Абаев высказался о неработающих общественных туалетах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44365
"Дорогое удовольствие". Абаев высказался о неработающих общественных туалетах
Отправлено: 01.06.22 - 20:39
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О дефиците работающих общественных туалетов в туристических местах Казахстана высказался министр культуры и спорта Даурен Абаев. Министр сообщил, что вопрос состояния туалетов в регионах необходимо решать с привлечением частного бизнеса.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24968
Re: "Дорогое удовольствие". Абаев высказался о...
Отправлено: 01.06.22 - 20:39
#1
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Да, дорогое это удовольствие.
Туалет - построить... :lol: :-o
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
329
Re: "Дорогое удовольствие". Абаев высказался о...
Отправлено: 01.06.22 - 21:11
#2
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Очередной нарисовавшийся министр на любимой теме. Помнится, кайрат бегунок нам тут пару лет назад втирал, что уйму передовых сортиров они настроят для туристов.
Как поеду в Кустанай, так обязательно посмотрю как там поживает мой любимый сортир- долгожитель с двумя очками в Федоровке у места на трассе, где автобус останавливается.
Помню его с бог знает каких времен.
Не сомневаюсь, что он там живее всех живых и также продолжает вонять на всю округу
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5296
Re: "Дорогое удовольствие". Абаев высказался о...
Отправлено: 02.06.22 - 06:31
#3
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Если за счёт бюджета не смогли , то кто бы пошел рисковать своими родными барбосиками?Не работают, потому что это достаточно дорогое удовольствие
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16677
Re: "Дорогое удовольствие". Абаев высказался о...
Отправлено: 02.06.22 - 20:44
#4
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Цитата:
drakon:
Да, дорогое это удовольствие. Туалет - построить...

Да и зачем, лучше второе ЭКСПО провести)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1225
"Дорогое удовольствие". Абаев высказался о неработающих общественных туалетах
Отправлено: 02.06.22 - 21:22
#5
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Прав министр!
Пора возвращаться к первоистокам жЫтия. Вышел в чисто степиполе, девочки налево, мальчики направо, присел. Ковыль где надо щекочет. Вокруг природа. Комары жужжат. Оводы всякие.
Красота!
Зачем эти туалеты!? Экономить надо!

:lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16677
"Дорогое удовольствие". Абаев высказался о неработающих общественных туалетах
Отправлено: 02.06.22 - 21:45
#6
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Цитата:
Don Julio:
Экономить надо!

Экономить нельзя пилить (поставь сам запятую) :lol:
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