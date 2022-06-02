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≡ У нас председатель ОСИ - друг человека?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44365
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 08:54
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Реформа ПКСК выходит на финишную прямую. Уже через месяц полномочия кооперативов должны быть прекращены, а новые объединения собственников имущества и простые товарищества станут полностью ответственными за содержание многоквартирных домов. За последние пару недель во дворах активно проходили собрания жильцов, в отделе жилищных отношений акимата Костаная готовили ПКСК к ликвидации, а новоиспеченные ОСИ продолжали разбираться в своих возможностях и обязанностях, параллельно выступая в газетах и на телевидении с рассказами, как им жить хорошо. Предварительные итоги этой работы - в материале «НГ».


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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8671
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 19:33
#30
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Забейте на ОСИ и ПКСК,Берите пример с ЗТБ тут то же полно многоквартирных домов и при этом нет ни одной управляющей компании.
В лучшем случае есть что то типа старшего по дому ,который пытается собрать деньги.
Не всегда это получается,но имея определённые навыки собрать всё таки можно.
А так всё работает по принципу,верхние этажи делают крышу,нижние канализацию и всё, никаких ежемесячных взносов.

[Исправлено: Добринцофф, 02.06.2022 - 19:49]
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4786
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 19:54
#31
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Цитата:
Добринцофф:
Забейте на ОСИ и ПКСК,Берите пример с ЗТБ тут то же полно многоквартирных домов и при этом нет ни одной управляющей компании.

Владимир,с таким подходом Костанай превратится в ЗТБ :lol:
Первый раз вам завидую и дому на земле.
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