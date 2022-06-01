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≡ Игры с собаками-спасателями, выставка спецтехники — ДЧС по-своему организовал День защиты детей в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44365
Игры с собаками-спасателями, выставка спецтехники — ДЧС по-своему организовал День защиты детей в Костанае
Отправлено: 01.06.22 - 19:17
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На площадке перед центральным городским пляжем сегодня, 1 июня, прошла концертная программа «Вода и безопасность». Она была насыщенной и интерактивной. Дети могли задать сотрудникам департамента любые вопросы, а также попробовать себя в роли спасателей.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
832
Re: Игры с собаками-спасателями, выставка спецтехники — ДЧС...
Отправлено: 01.06.22 - 19:17
#1
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Цитата:
- Приурочив открытие купального сезона к Дню защиты детей, мы организовали такое мероприятие Источник:


Приурочивать не надо, надо на постоянной основе проводить такие мероприятия.
Ох уж эта мода на приурочивание :-x
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1342
Re: Игры с собаками-спасателями, выставка спецтехники — ДЧС...
Отправлено: 02.06.22 - 08:32
#2
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Цитата:
зарегистрировано 17 несчастных случаев из них 5 произошло с детьми.

Запятая после случаев.
Цитата:
в том числе транспорт на воздушной подушке и 8 единиц высокопроходимой техники.

Запятая после подушке.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
436
Re: Игры с собаками-спасателями, выставка спецтехники — ДЧС...
Отправлено: 02.06.22 - 10:50
#3
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Цитата:
serg kost:
Запятая после случаев.

Цитата:
serg kost:
Запятая после подушке.

Спасибо
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2177
Re: Игры с собаками-спасателями, выставка спецтехники — ДЧС...
Отправлено: 02.06.22 - 11:30
#4
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Цитата:
serg kost:
Запятая после подушке.

Спорное утверждение. В этом предложении запятая меняет смысл. Если "8 единиц высокопроходимой техники" относятся к плавательным средствам, то запятая не нужна. А если "8 единиц высокопроходимой техники" продолжают перечисление, то запятая нужна, но тогда должно быть написано "8 единицАМИ высокопроходимой техники".
Профайл
s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1342
Re: Игры с собаками-спасателями, выставка спецтехники — ДЧС...
Отправлено: 02.06.22 - 19:14
#5
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Ну как тут журналисты фразы строят, можно к половине текста придраться.
А "Заступают на дежурство 8 единиц техники" это вполне допустимо.
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