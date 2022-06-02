Реформа ПКСК выходит на финишную прямую. Уже через месяц полномочия кооперативов должны быть прекращены, а новые объединения собственников имущества и простые товарищества станут полностью ответственными за содержание многоквартирных домов. За последние пару недель во дворах активно проходили собрания жильцов, в отделе жилищных отношений акимата Костаная готовили ПКСК к ликвидации, а новоиспеченные ОСИ продолжали разбираться в своих возможностях и обязанностях, параллельно выступая в газетах и на телевидении с рассказами, как им жить хорошо. Предварительные итоги этой работы - в материале «НГ».
Kairat stayer: Пока там один дом, но она как отмечено в заметке, планирует создать свою управляющую компанию, чтобы объединить управление домами.
Один дом - один председатель ОСИ. Управляющая компания - это другое, те же ПКСК могут быть легко преобразованы в управляющие компании. Что и произойдет, если этот бардак с ОСИ не прикроют, а председатели будут простой формальностью и точно так же будут в стороне от распределения финансовых потоков, зато в каждом доме появятся мальчики и девочки для битья.
Маркс: Один дом - один председатель ОСИ. Управляющая компания - это другое, те же ПКСК могут быть легко преобразованы в управляющие компании.
Правильно будет сервисные компании, бывшие ПКСК создадут ТОО и будут оказывать ОСИ свои услуги.
Да, один председатель - один ОСИ, при этом, они являются заказчиками услуг, а сервисные компании подрядчиками. Но законом не запрещено - один председатель может председательствовать в нескольких домах, при этом не обязательно проживать в конкретном доме. Согласие всех жильцов необходима.
Маркс: Это сейчас г-жа Медведева ведет себя как очарованный странник, но что будет, когда она разочаруется?
Более того,у мадам Медведевой по меркам микрорайона относительно свеженьких дом, А если к ней в управляющую компанию притопает Гагарина 15 1967 года постройки или Гагарина 21 1974 года,там проблем гораздо больше-с таким же позитивом будет призывать Алға в ОСИ?
Kairat stayer: Но законом не запрещено - один председатель может председательствовать в нескольких домах, при этом не обязательно проживать в конкретном доме.
Мне пришлось присутствовать на собрании жильцов из нескольких домов и там был задан именно такой вопрос - можно ли выбрать одного председателя на все дома? Ответ был отрицателен, категоричен и подтвержден представителем от акимата по созданию ОСИ. "Они будут работать по схеме: один дом - один орган управления (ОСИ или ПТ) - два банковских счета (текущий и сберегательный)." "При этом обе формы управления объектом кондоминиума будут работать по принципу “один дом – одно объединение или простое товарищество – один счет”, который подразумевает, что каждое объединение собственников имущества или простое товарищество будет открывать собственный текущий и сберегательный банковских счета."
Маркс: Мне пришлось присутствовать на собрании жильцов из нескольких домов и там был задан именно такой вопрос - можно ли выбрать одного председателя на все дома? Ответ был отрицателен, категоричен и подтвержден представителем от акимата по созданию ОСИ.
У нас тоже недавно проводили общедомовое собрание. Там, якобы председатель ОСИ управляющий двумя близлежащими домами хотел ещё и нашим домом управлять. Но жители нашего дома отказались и сказали, что председателя ОСИ изберём человека из нашего дома.
Kairat stayer: Там, якобы председатель ОСИ управляющий двумя близлежащими домами хотел ещё и нашим домом управлять.
Это, скорее всего, был не председатель ОСИ, а руководитель управляющей компании. И по закону жители вправе отказаться от услуг управляющей компании и управлять самим, напрямую заключая договора с сервисными компаниями.
Маркс: И по закону жители вправе отказаться от услуг управляющей компании и управлять самим, напрямую заключая договора с сервисными компаниями.
Упразднят ПКСК, тогда автоматически откажутся. На мой взгляд согласно предлагаемым реформам - председатель и есть управленец, как выше отметил заказчик, сервисные компании - занимаются обслуживанием домов согласно заключенных договоров с ОСИ, как подрядчики.
Желающих практически нет, вместе с тем, как отмечено в заметке согласно законодательства РК, с 01 июля 2022 года ПКСК прекращают свою деятельность. Также в заметке отмечено, что если до указанного срока жильцы домов не определятся с новым статусом, дом может остаться безхозным. В случае отказа от регистрации формы собственности (ОСИ или ПТ) городские власти будут вынуждены предоставить обслуживающую организацию, что может негативно повлиять на содержание и обслуживание домов.
По критериям отбора, 2/3 жильцов дома должны поддержать кандидатуру председателя ОСИ, у нас на общедомовом собрании кворум не состоялся, в настоящее время хотим провести письменное голосование, путём опросников.
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