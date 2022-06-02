Отправлено: - 17:10

гражданин СССР:

Провокация в Буче https://www.vesti.ru/ Провокация в Буче

юля елиссева:

ДНР, некто Пушилин

Маркс:

Странные люди эти либерасты, им правда не нужна, им подавай комы в горлах у инакомыслящих.

Маркс:

Ну раз он говорит, значит так и есть

Маркс:

Я вам ничего не отращивал, вы свои проблемы на других не валите.

Маркс:

Вы со своими ... европейскими наклонностями тут завязывайте.

Цитата:Вести руИ тут все засмеялисьГеббельс утверждает что Вермахт не бомбит ЛенинградТакже смешно)Цитата:Это который *енис Душилин?Не ранен он,уже показали его мордочку испуганнуюГоворит украинским диверсантам он не по зубам при этом испуганно озираясь на рядом стоящего московского полит представителя)))Цитата:Я вообще анархистЯ бы инокомыслящих преследовал,сажал,зелёнкой обливал,убивал но меня останавливает что так уже поступает российская власть)Цитата:Тоесть вы отрицаете что российское ТВ несёт пропаганду?))СМИ которое финансируется государством к примеру азаттык чем занимается? Ну ка,поведайте)Цитата:Хорошо зачем тогда нос подставляете?Цитата:Это было бы смешно если небыло так грустно)))Человек не до конца понимающий значения некоторых фраз пытается тут в Соловьева играть)