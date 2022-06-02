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У нас председатель ОСИ - друг человека?
У нас председатель ОСИ - друг человека?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44365
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 08:54
Реформа ПКСК выходит на финишную прямую. Уже через месяц полномочия кооперативов должны быть прекращены, а новые объединения собственников имущества и простые товарищества станут полностью ответственными за содержание многоквартирных домов. За последние пару недель во дворах активно проходили собрания жильцов, в отделе жилищных отношений акимата Костаная готовили ПКСК к ликвидации, а новоиспеченные ОСИ продолжали разбираться в своих возможностях и обязанностях, параллельно выступая в газетах и на телевидении с рассказами, как им жить хорошо. Предварительные итоги этой работы - в материале «НГ».
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У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 12:28
Цитата:
Один дом - один председатель ОСИ. Управляющая компания - это другое, те же ПКСК могут быть легко преобразованы в управляющие компании. Что и произойдет, если этот бардак с ОСИ не прикроют, а председатели будут простой формальностью и точно так же будут в стороне от распределения финансовых потоков, зато в каждом доме появятся мальчики и девочки для битья.
Kairat stayer:
Пока там один дом, но она как отмечено в заметке, планирует создать свою управляющую компанию, чтобы объединить управление домами.
Пока там один дом, но она как отмечено в заметке, планирует создать свою управляющую компанию, чтобы объединить управление домами.
Один дом - один председатель ОСИ. Управляющая компания - это другое, те же ПКСК могут быть легко преобразованы в управляющие компании. Что и произойдет, если этот бардак с ОСИ не прикроют, а председатели будут простой формальностью и точно так же будут в стороне от распределения финансовых потоков, зато в каждом доме появятся мальчики и девочки для битья.
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 12:41
Цитата:
Правильно будет сервисные компании, бывшие ПКСК создадут ТОО и будут оказывать ОСИ свои услуги.
Да, один председатель - один ОСИ, при этом, они являются заказчиками услуг, а сервисные компании подрядчиками. Но законом не запрещено - один председатель может председательствовать в нескольких домах, при этом не обязательно проживать в конкретном доме. Согласие всех жильцов необходима.
[Исправлено: Kairat stayer, 02.06.2022 - 12:43]
Маркс:
Один дом - один председатель ОСИ. Управляющая компания - это другое, те же ПКСК могут быть легко преобразованы в управляющие компании.
Один дом - один председатель ОСИ. Управляющая компания - это другое, те же ПКСК могут быть легко преобразованы в управляющие компании.
Правильно будет сервисные компании, бывшие ПКСК создадут ТОО и будут оказывать ОСИ свои услуги.
Да, один председатель - один ОСИ, при этом, они являются заказчиками услуг, а сервисные компании подрядчиками. Но законом не запрещено - один председатель может председательствовать в нескольких домах, при этом не обязательно проживать в конкретном доме. Согласие всех жильцов необходима.
[Исправлено: Kairat stayer, 02.06.2022 - 12:43]
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 13:42
Цитата:
Более того,у мадам Медведевой по меркам микрорайона относительно свеженьких дом,
А если к ней в управляющую компанию притопает Гагарина 15 1967 года постройки или Гагарина 21 1974 года,там проблем гораздо больше-с таким же позитивом будет призывать Алға в ОСИ?
Маркс:
Это сейчас г-жа Медведева ведет себя как очарованный странник, но что будет, когда она разочаруется?
Это сейчас г-жа Медведева ведет себя как очарованный странник, но что будет, когда она разочаруется?
Более того,у мадам Медведевой по меркам микрорайона относительно свеженьких дом,
А если к ней в управляющую компанию притопает Гагарина 15 1967 года постройки или Гагарина 21 1974 года,там проблем гораздо больше-с таким же позитивом будет призывать Алға в ОСИ?
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 83
Re: У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 13:45
Цитата:
Да, он показывал эти листы с тремя графами. Конечно, я не просматривал все бумаги на 25 домов и не обзванивал жильцов с просьбой подтвердить - ставили они подпись или нет.
yudjin:
Гоша, а ты видел эти листы?
Гоша, а ты видел эти листы?
Да, он показывал эти листы с тремя графами. Конечно, я не просматривал все бумаги на 25 домов и не обзванивал жильцов с просьбой подтвердить - ставили они подпись или нет.
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 13:49
Цитата:
Вы правы,в ПКСК и техник есть и работаем с ними не один год уже.
Интересно у мадам Медведевой техническое образование или просто хороший культмассовик затейник?
Маркс:
те же ПКСК могут быть легко преобразованы в управляющие компании.
те же ПКСК могут быть легко преобразованы в управляющие компании.
Вы правы,в ПКСК и техник есть и работаем с ними не один год уже.
Интересно у мадам Медведевой техническое образование или просто хороший культмассовик затейник?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11203
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 13:50
Мне уважемо. Почему? На глупые вопросы не отвечаю. )да или нет 🚫
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 16:21
Цитата:
Мне пришлось присутствовать на собрании жильцов из нескольких домов и там был задан именно такой вопрос - можно ли выбрать одного председателя на все дома? Ответ был отрицателен, категоричен и подтвержден представителем от акимата по созданию ОСИ.
"Они будут работать по схеме: один дом - один орган управления (ОСИ или ПТ) - два банковских счета (текущий и сберегательный)."
"При этом обе формы управления объектом кондоминиума будут работать по принципу “один дом – одно объединение или простое товарищество – один счет”, который подразумевает, что каждое объединение собственников имущества или простое товарищество будет открывать собственный текущий и сберегательный банковских счета."
Kairat stayer:
Но законом не запрещено - один председатель может председательствовать в нескольких домах, при этом не обязательно проживать в конкретном доме.
Но законом не запрещено - один председатель может председательствовать в нескольких домах, при этом не обязательно проживать в конкретном доме.
Мне пришлось присутствовать на собрании жильцов из нескольких домов и там был задан именно такой вопрос - можно ли выбрать одного председателя на все дома? Ответ был отрицателен, категоричен и подтвержден представителем от акимата по созданию ОСИ.
"Они будут работать по схеме: один дом - один орган управления (ОСИ или ПТ) - два банковских счета (текущий и сберегательный)."
"При этом обе формы управления объектом кондоминиума будут работать по принципу “один дом – одно объединение или простое товарищество – один счет”, который подразумевает, что каждое объединение собственников имущества или простое товарищество будет открывать собственный текущий и сберегательный банковских счета."
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 16:58
Цитата:
У нас тоже недавно проводили общедомовое собрание. Там, якобы председатель ОСИ управляющий двумя близлежащими домами хотел ещё и нашим домом управлять. Но жители нашего дома отказались и сказали, что председателя ОСИ изберём человека из нашего дома.
Маркс:
Мне пришлось присутствовать на собрании жильцов из нескольких домов и там был задан именно такой вопрос - можно ли выбрать одного председателя на все дома? Ответ был отрицателен, категоричен и подтвержден представителем от акимата по созданию ОСИ.
Мне пришлось присутствовать на собрании жильцов из нескольких домов и там был задан именно такой вопрос - можно ли выбрать одного председателя на все дома? Ответ был отрицателен, категоричен и подтвержден представителем от акимата по созданию ОСИ.
У нас тоже недавно проводили общедомовое собрание. Там, якобы председатель ОСИ управляющий двумя близлежащими домами хотел ещё и нашим домом управлять. Но жители нашего дома отказались и сказали, что председателя ОСИ изберём человека из нашего дома.
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 17:05
Цитата:
Это, скорее всего, был не председатель ОСИ, а руководитель управляющей компании. И по закону жители вправе отказаться от услуг управляющей компании и управлять самим, напрямую заключая договора с сервисными компаниями.
Kairat stayer:
Там, якобы председатель ОСИ управляющий двумя близлежащими домами хотел ещё и нашим домом управлять.
Там, якобы председатель ОСИ управляющий двумя близлежащими домами хотел ещё и нашим домом управлять.
Это, скорее всего, был не председатель ОСИ, а руководитель управляющей компании. И по закону жители вправе отказаться от услуг управляющей компании и управлять самим, напрямую заключая договора с сервисными компаниями.
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 17:19
Цитата:
В повестке собрания рассматривались вопросы создания ОСИ, выбор председателя, членов совета дома и ревизионной комиссии.
Маркс:
Это, скорее всего, был не председатель ОСИ, а руководитель управляющей компании.
Это, скорее всего, был не председатель ОСИ, а руководитель управляющей компании.
В повестке собрания рассматривались вопросы создания ОСИ, выбор председателя, членов совета дома и ревизионной комиссии.
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 17:26
Цитата:
Упразднят ПКСК, тогда автоматически откажутся. На мой взгляд согласно предлагаемым реформам - председатель и есть управленец, как выше отметил заказчик, сервисные компании - занимаются обслуживанием домов согласно заключенных договоров с ОСИ, как подрядчики.
Маркс:
И по закону жители вправе отказаться от услуг управляющей компании и управлять самим, напрямую заключая договора с сервисными компаниями.
И по закону жители вправе отказаться от услуг управляющей компании и управлять самим, напрямую заключая договора с сервисными компаниями.
Упразднят ПКСК, тогда автоматически откажутся. На мой взгляд согласно предлагаемым реформам - председатель и есть управленец, как выше отметил заказчик, сервисные компании - занимаются обслуживанием домов согласно заключенных договоров с ОСИ, как подрядчики.
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 18:10
Цитата:
Много желающих?
Какие критерии отбора?
Kairat stayer:
председателя ОСИ изберём человека из нашего дома.
председателя ОСИ изберём человека из нашего дома.
Много желающих?
Какие критерии отбора?
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