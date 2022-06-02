Отправлено: - 12:28

Kairat stayer:

Пока там один дом, но она как отмечено в заметке, планирует создать свою управляющую компанию, чтобы объединить управление домами.

Цитата:Один дом - один председатель ОСИ. Управляющая компания - это другое, те же ПКСК могут быть легко преобразованы в управляющие компании. Что и произойдет, если этот бардак с ОСИ не прикроют, а председатели будут простой формальностью и точно так же будут в стороне от распределения финансовых потоков, зато в каждом доме появятся мальчики и девочки для битья.