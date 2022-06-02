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≡ У нас председатель ОСИ - друг человека?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44365
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 08:54
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Реформа ПКСК выходит на финишную прямую. Уже через месяц полномочия кооперативов должны быть прекращены, а новые объединения собственников имущества и простые товарищества станут полностью ответственными за содержание многоквартирных домов. За последние пару недель во дворах активно проходили собрания жильцов, в отделе жилищных отношений акимата Костаная готовили ПКСК к ликвидации, а новоиспеченные ОСИ продолжали разбираться в своих возможностях и обязанностях, параллельно выступая в газетах и на телевидении с рассказами, как им жить хорошо. Предварительные итоги этой работы - в материале «НГ».


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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2177
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 12:28
#15
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Цитата:
Kairat stayer:
Пока там один дом, но она как отмечено в заметке, планирует создать свою управляющую компанию, чтобы объединить управление домами.

Один дом - один председатель ОСИ. Управляющая компания - это другое, те же ПКСК могут быть легко преобразованы в управляющие компании. Что и произойдет, если этот бардак с ОСИ не прикроют, а председатели будут простой формальностью и точно так же будут в стороне от распределения финансовых потоков, зато в каждом доме появятся мальчики и девочки для битья.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2939
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 12:41
#16
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Цитата:
Маркс:
Один дом - один председатель ОСИ. Управляющая компания - это другое, те же ПКСК могут быть легко преобразованы в управляющие компании.


Правильно будет сервисные компании, бывшие ПКСК создадут ТОО и будут оказывать ОСИ свои услуги.

Да, один председатель - один ОСИ, при этом, они являются заказчиками услуг, а сервисные компании подрядчиками. Но законом не запрещено - один председатель может председательствовать в нескольких домах, при этом не обязательно проживать в конкретном доме. Согласие всех жильцов необходима.

[Исправлено: Kairat stayer, 02.06.2022 - 12:43]
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4785
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 13:42
#17
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Цитата:
Маркс:
Это сейчас г-жа Медведева ведет себя как очарованный странник, но что будет, когда она разочаруется?

Более того,у мадам Медведевой по меркам микрорайона относительно свеженьких дом,
А если к ней в управляющую компанию притопает Гагарина 15 1967 года постройки или Гагарина 21 1974 года,там проблем гораздо больше-с таким же позитивом будет призывать Алға в ОСИ?
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
83
Re: У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 13:45
#18
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Цитата:
yudjin:
Гоша, а ты видел эти листы?

Да, он показывал эти листы с тремя графами. Конечно, я не просматривал все бумаги на 25 домов и не обзванивал жильцов с просьбой подтвердить - ставили они подпись или нет.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4785
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 13:49
#19
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Цитата:
Маркс:
те же ПКСК могут быть легко преобразованы в управляющие компании.

Вы правы,в ПКСК и техник есть и работаем с ними не один год уже.


Интересно у мадам Медведевой техническое образование или просто хороший культмассовик затейник?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11203
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 13:50
#20
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Мне уважемо. Почему? На глупые вопросы не отвечаю. )да или нет 🚫
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2177
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 16:21
#21
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Цитата:
Kairat stayer:
Но законом не запрещено - один председатель может председательствовать в нескольких домах, при этом не обязательно проживать в конкретном доме.

Мне пришлось присутствовать на собрании жильцов из нескольких домов и там был задан именно такой вопрос - можно ли выбрать одного председателя на все дома? Ответ был отрицателен, категоричен и подтвержден представителем от акимата по созданию ОСИ.
"Они будут работать по схеме: один дом - один орган управления (ОСИ или ПТ) - два банковских счета (текущий и сберегательный)."
"При этом обе формы управления объектом кондоминиума будут работать по принципу “один дом – одно объединение или простое товарищество – один счет”, который подразумевает, что каждое объединение собственников имущества или простое товарищество будет открывать собственный текущий и сберегательный банковских счета."
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2939
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 16:58
#22
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Цитата:
Маркс:
Мне пришлось присутствовать на собрании жильцов из нескольких домов и там был задан именно такой вопрос - можно ли выбрать одного председателя на все дома? Ответ был отрицателен, категоричен и подтвержден представителем от акимата по созданию ОСИ.


У нас тоже недавно проводили общедомовое собрание. Там, якобы председатель ОСИ управляющий двумя близлежащими домами хотел ещё и нашим домом управлять. Но жители нашего дома отказались и сказали, что председателя ОСИ изберём человека из нашего дома.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2177
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 17:05
#23
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Цитата:
Kairat stayer:
Там, якобы председатель ОСИ управляющий двумя близлежащими домами хотел ещё и нашим домом управлять.

Это, скорее всего, был не председатель ОСИ, а руководитель управляющей компании. И по закону жители вправе отказаться от услуг управляющей компании и управлять самим, напрямую заключая договора с сервисными компаниями.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2939
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 17:19
#24
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Цитата:
Маркс:
Это, скорее всего, был не председатель ОСИ, а руководитель управляющей компании.


В повестке собрания рассматривались вопросы создания ОСИ, выбор председателя, членов совета дома и ревизионной комиссии.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2939
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 17:26
#25
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Цитата:
Маркс:
И по закону жители вправе отказаться от услуг управляющей компании и управлять самим, напрямую заключая договора с сервисными компаниями.


Упразднят ПКСК, тогда автоматически откажутся. На мой взгляд согласно предлагаемым реформам - председатель и есть управленец, как выше отметил заказчик, сервисные компании - занимаются обслуживанием домов согласно заключенных договоров с ОСИ, как подрядчики.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4785
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 18:10
#26
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Цитата:
Kairat stayer:
председателя ОСИ изберём человека из нашего дома.

Много желающих?
Какие критерии отбора?
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