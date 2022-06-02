Прогноз на 5 дней
ясно+27°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 22% влажность
  • З, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 130 из 130«1...128129130
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1257
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 17:10
#1936
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некоторые с упоением развешивают укролапшу себе на уши :lol: :lol: :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12532
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 17:10
#1937
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Провокация в Буче

Вести ру
И тут все засмеялись
Геббельс утверждает что Вермахт не бомбит Ленинград
Также смешно)
Цитата:
юля елиссева:
ДНР, некто Пушилин

Это который *енис Душилин?
Не ранен он,уже показали его мордочку испуганную
Говорит украинским диверсантам он не по зубам при этом испуганно озираясь на рядом стоящего московского полит представителя)))Цитата:
Маркс:
Странные люди эти либерасты, им правда не нужна, им подавай комы в горлах у инакомыслящих.

Я вообще анархист
Я бы инокомыслящих преследовал,сажал,зелёнкой обливал,убивал но меня останавливает что так уже поступает российская власть)
Цитата:
Маркс:
Ну раз он говорит, значит так и есть

Тоесть вы отрицаете что российское ТВ несёт пропаганду?))
СМИ которое финансируется государством к примеру азаттык чем занимается? Ну ка,поведайте)
Цитата:
Маркс:
Я вам ничего не отращивал, вы свои проблемы на других не валите.

Хорошо зачем тогда нос подставляете?
Цитата:
Маркс:
Вы со своими ... европейскими наклонностями тут завязывайте.

Это было бы смешно если небыло так грустно)))
Человек не до конца понимающий значения некоторых фраз пытается тут в Соловьева играть)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12532
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 17:12
#1938
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Некоторые с упоением развешивают укролапшу себе на уши

Это было низко так сейчас про все российские СМИ говорить
Эти люди вешают себе уролапшу,поглощают её а потом ещё стараются опровергнуть съеденное)
Титаниский мартышкин труд))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12532
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 17:17
#1939
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
от обстрелов украинских боевиков

А они уже боевики? А куда нацисты делись?
Это как все чеченцы боевики теперь все украинцы будут боевиками несмотря на возраст?
Кстати а как вот считать? Где градация? Вот Макс к примеру он якобы украинец за Россию живущий в натовской Канаде он боевик или нацист? Или он разведчик? Или может он шпион НАТО?
И наши украинцы живущие в РК они кто?
Боевики ждущие часа ударить? Или бандеровцы все? Как различать украинца боевика от украинца братского?)) Ведь опасно,если украинец славит Путина и молится на Россию он же может быть просто шпион под прикрытием таким...
Надо всех украинцев в мире теперь проверять наверно да?) А себя будете?)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12532
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 17:20
#1940
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
погиб мирный житель и 8 человек получили ранения.

Какой мирный житель в ЛНР?
Всем известно давно все жители ЛДНР взяли в руки оружие и как один защищают свою землю от врагов)
Поэтому в данном случае применяется старинная тактика к данным товарищам если их видят в прицел
Бегущий житель Донбасса это боевик
Стоящий на месте житель Донбасса это дисциплинированный боевик
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13918
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 17:27
#1941
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему одобрить комментарии на последней странице написаны мелкими мелкими около Закрыть окно, еще и в самом верху, но вся страница пустая?
Мои толстенькие пальчики с трудом попадают на слово Одобрить..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13918
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 17:30
#1942
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так вот..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13918
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 18:01
#1943
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клубника..



1500 баночка.
Как то зимой брал замороженную клубнику, для интересного дела, да так и съели ее..
Довольствовался вишенками..
Профайл
Страница 130 из 130«1...128129130
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: гражданин СССР

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS