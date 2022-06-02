Вести ру И тут все засмеялись Геббельс утверждает что Вермахт не бомбит Ленинград Также смешно) Цитата:
юля елиссева: ДНР, некто Пушилин
Это который *енис Душилин? Не ранен он,уже показали его мордочку испуганную Говорит украинским диверсантам он не по зубам при этом испуганно озираясь на рядом стоящего московского полит представителя)))Цитата:
Маркс: Странные люди эти либерасты, им правда не нужна, им подавай комы в горлах у инакомыслящих.
Я вообще анархист Я бы инокомыслящих преследовал,сажал,зелёнкой обливал,убивал но меня останавливает что так уже поступает российская власть) Цитата:
Маркс: Ну раз он говорит, значит так и есть
Тоесть вы отрицаете что российское ТВ несёт пропаганду?)) СМИ которое финансируется государством к примеру азаттык чем занимается? Ну ка,поведайте) Цитата:
Маркс: Я вам ничего не отращивал, вы свои проблемы на других не валите.
Хорошо зачем тогда нос подставляете? Цитата:
Маркс: Вы со своими ... европейскими наклонностями тут завязывайте.
Это было бы смешно если небыло так грустно))) Человек не до конца понимающий значения некоторых фраз пытается тут в Соловьева играть)
А они уже боевики? А куда нацисты делись? Это как все чеченцы боевики теперь все украинцы будут боевиками несмотря на возраст? Кстати а как вот считать? Где градация? Вот Макс к примеру он якобы украинец за Россию живущий в натовской Канаде он боевик или нацист? Или он разведчик? Или может он шпион НАТО? И наши украинцы живущие в РК они кто? Боевики ждущие часа ударить? Или бандеровцы все? Как различать украинца боевика от украинца братского?)) Ведь опасно,если украинец славит Путина и молится на Россию он же может быть просто шпион под прикрытием таким... Надо всех украинцев в мире теперь проверять наверно да?) А себя будете?)
гражданин СССР: погиб мирный житель и 8 человек получили ранения.
Какой мирный житель в ЛНР? Всем известно давно все жители ЛДНР взяли в руки оружие и как один защищают свою землю от врагов) Поэтому в данном случае применяется старинная тактика к данным товарищам если их видят в прицел Бегущий житель Донбасса это боевик Стоящий на месте житель Донбасса это дисциплинированный боевик
Почему одобрить комментарии на последней странице написаны мелкими мелкими около Закрыть окно, еще и в самом верху, но вся страница пустая? Мои толстенькие пальчики с трудом попадают на слово Одобрить..
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