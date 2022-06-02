Отправлено: - 15:50

гражданин СССР:

Википедия - обычная помойка. Пишут ее все, кто хотят, и ссылаются на нее только недалекие люди

Цитата:Можно вечно смотреть на три вещиКак горит огоньКак Ведлер требует перевести времяИ как наши поуеховшие лицемерят))Ведь для них когда статья в вики про Казахстан то это научный источник где каждую фразу можно проверить по ссылкам а значит всё объективноКогда статья про Россию и СССР то вики это помойка где пишут все кому ни лень и вообще непонятно откуда там инфа появляетсяКогда правительство США финансирует СМИ ,материалы и расследования в Казахстане то это нормально, это борьба с коррупциейКогда правительство США финансирует СМИ,материалы и расследования по России то это подрывная дейтельность и вообще провокация НАТО))Данный парадокс можно отчётливо проверить по статьям тут жеКогда критический материал про Россию то тут вселенское возбуждение и ор "неправда! Враньё! Провокаторы! Продались госдепу!"Когда такая же по характеру статья про РК тут сразу парад троллей "ну да это же Казахстан,че вы хотели? У нас всегда так! Ату ату!")))