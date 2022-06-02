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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 129 из 129«1...127128129
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Куратор темы: 111
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12528
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 15:50
#1921
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Цитата:
гражданин СССР:
Википедия - обычная помойка. Пишут ее все, кто хотят, и ссылаются на нее только недалекие люди

Можно вечно смотреть на три вещи
Как горит огонь
Как Ведлер требует перевести время
И как наши поуеховшие лицемерят))
Ведь для них когда статья в вики про Казахстан то это научный источник где каждую фразу можно проверить по ссылкам а значит всё объективно
Когда статья про Россию и СССР то вики это помойка где пишут все кому ни лень и вообще непонятно откуда там инфа появляется
Когда правительство США финансирует СМИ ,материалы и расследования в Казахстане то это нормально, это борьба с коррупцией
Когда правительство США финансирует СМИ,материалы и расследования по России то это подрывная дейтельность и вообще провокация НАТО))
Данный парадокс можно отчётливо проверить по статьям тут же
Когда критический материал про Россию то тут вселенское возбуждение и ор "неправда! Враньё! Провокаторы! Продались госдепу!"
Когда такая же по характеру статья про РК тут сразу парад троллей "ну да это же Казахстан,че вы хотели? У нас всегда так! Ату ату!")))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12528
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 15:54
#1922
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Кстати где Алекс? Давно что то его уже нет!
С начала войны он как-то бочком бочком и пропал с форума специально набивая себе шишки чтобы покраснеть
Зато теперь сутками тут сидит его альтер эго создавшее страницу в тот же день что и наш Шурка и несущий подозрительно ту же околесицу но в профиль))
Товарищ Шура думает таким образом уйти в сумрак что-ли?)) Не получится товарисч!
Все ходы записаны)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2174
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 15:55
#1923
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Цитата:
111:
Кто детей убивает, у тебя в доме, тот фашист?

Да, они в Донбассе детей убивали, значит фашисты.
Цитата:
111:
И если ты встал на их защиту, и на защиту других, ты Герой?

Да, Донбасс встал на их защиту и Россия, они герои.
Цитата:
111:
А если думаешь иначе, то от фашистов мало чем отличаешься..

Полностью согласен.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2174
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 15:59
#1924
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Цитата:
abaika95:
Можно вечно смотреть на три вещи

Есть еще четвертая.
Как тролль толстым пальцем ковыряет в носу.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2174
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 16:04
#1925
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Цитата:
abaika95:
Когда правительство США финансирует СМИ ,материалы и расследования в Казахстане то это нормально, это борьба с коррупцией
Когда правительство США финансирует СМИ,материалы и расследования по России то это подрывная дейтельность и вообще провокация НАТО))

Когда ты даришь цветы своей жене - это нормально.
Когда ты даришь цветы подруге своей жены - это подрыв семейных устоев и провокация.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2577
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 16:04
#1926
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Анекдот в тему - Стоял в аэропорту с табличкой, встречал человека. Татарина по имени Замир Закиев. Встретил рассвет в КПЗ.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12528
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 16:06
#1927
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Зашёл почитать комментарии в инсте под постом статьи с приглашенным журналистом Новой газеты
Мама дорогая)))
Это клиника
Человек говорит им что на российском тв показывают пропаганду
Объективно...без обидняков
Российские политические,аналитические,новостные программы,полит шоу это концентрированная пропаганда кремля
Причем плохо слепленная
Ему отвечают "да сам ты пропаганда!! Либерда! Зачем его позвали он агент хосдепа! Враг народа! 5 колонна! Мало вас из России поперли! Провокатор! И нг провокаторы! Мы думали вы за правду а вы американскую пропаганду тут несёте?? И вот из за этих хадов мы сидим без работы!!"
Почаще НГ надо Вячеслава Половинко звать в рамках рубрики мнения
Он нашим как ком в горло
Как чёс против шерсти)
Зато аудиторию немного почистите
Всем СМИ иногда надо воспитывать свою аудиторию
Иначе аудитория начнет воспитывать СМИ
И требовать только те материалы которые хочет она иначе отписка) а судя по тому что аудитория нг в инсте 90% это глубинный народ...России) то скоро так дойдет до цензурирования)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12528
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 16:13
#1928
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Цитата:
Маркс:
Есть еще четвертая. Как тролль толстым пальцем ковыряет в носу.

А зачем вы такие пальцы отрастили?
Худеть надо батенька
Цитата:
Маркс:
Да, они в Донбассе детей убивали, значит фашисты

Российские войска убивают детей в Украине,Чечне убивали и их отцы в Афганистане убивали
Значит концентрированные фашисты?
Цитата:
Маркс:
Когда ты даришь цветы своей жене - это нормально. Когда ты даришь цветы подруге своей жены - это подрыв семейных устоев и провокация.

А ты это кто? Госдеп?)
А подруга жены тогда кто?
А сын маминой подруги есть в этой сказке?
Цитата:
юля елиссева:
- Стоял в аэропорту с табличкой, встречал человека. Татарина по имени Замир Закиев.

В новостях сказали что он азербайджанец был вроде
И какбы первым источником сей истории был Шендерович котрый сразу подвердил что незнает о подлинности Истории но как актуальный анекдот это шедевр
Путин хотел вернуть золотое советское время? Вот и получит теперь великий советский анекдот и сам Путин станет в них комичной фигурой котрый войдёт в историю смешным старым дедом как Брежнев котрый под конец жизни кукухой поехал и вверг свою страну в бесконечную ненужную войну в следствии которой страна потом развалилась))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1254
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 16:15
#1929
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Провокация в Буче
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1254
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 16:17
#1930
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Полный букет… Обвинения, которые предъявят украинским боевикам на Донбассе. Геноцид русскоязычного населения, применение недозволенных мер ведения военных действий, захват заложников, использование рабского труда, использование гражданского населения в качестве живого щита, умышленные убийства, причинение вреда здоровью, в том числе тяжкого, хищения, мародерство, пытки, изнасилования.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2577
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 16:28
#1931
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Цитата:
гражданин СССР:
которые предъявят украинским боевикам на Донбассе.

Как там, кстати, поживает раненый вчера в Лимане глава боевиков ДНР, некто Пушилин? Живой? Хороший ведь был лохотронщик, когда командовал местным подразделением МММ. Чего его в лидеры террористов потянуло? Грохнут ведь рано или поздно, как грохнули других боевиков - Захарченко, Моторолу, Гиви и остальных.

[Исправлено: юля елиссева, 02.06.2022 - 16:32]
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