Отправлено: - 15:00

Vit:

Я не про детей. Дети это святое.

Цитата:Кто детей убивает, у тебя в доме, тот фашист?И если ты встал на их защиту, и на защиту других, ты Герой?А если думаешь иначе, то от фашистов мало чем отличаешься..