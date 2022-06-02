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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 127 из 127«1...125126127
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13907
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 14:45
#1891
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Цитата:
Гога:

Вообще все, кто противостоит фашистам и оккупантам, защищая свою Родину, свой народ, все Герои.
Любой, кто идет даже с голыми руками на фашистов, исполняя свой долг..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5407
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 14:50
#1892
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Цитата:
111:

----Воду не лей - отвечай прямо ---И бойцы *Азов*а тоже герои ??
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 14:50
#1893
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Печально что ты глуп. Вроде комнрц.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13907
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 14:56
#1894
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Цитата:
Vit:
Печально что ты глуп.

Если у тебя кто то под утро убьет ребенка при тебе, ты не будешь его защищать?
Отпустишь убийцу.
Дождешься десяти утра, пойдешь в полицию, заявишь..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5407
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 14:56
#1895
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Цитата:
Vit:
Печально что ты глуп.

---????Кому адресуешь ???
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13907
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 14:57
#1896
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Цитата:
Гога:
Воду не лей - отвечай прямо

У тебя дождь?
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 14:58
#1897
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Я не про детей. Дети это святое.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 15:00
#1898
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Цитата:
Гога:

Ветка Марика.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13907
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 15:00
#1899
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Цитата:
Vit:
Я не про детей. Дети это святое.

Кто детей убивает, у тебя в доме, тот фашист?
И если ты встал на их защиту, и на защиту других, ты Герой?
А если думаешь иначе, то от фашистов мало чем отличаешься..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13907
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 15:01
#1900
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Цитата:
Vit:
не про детей.

А кто там на Украине погибает в первую очередь?
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Страница 127 из 127«1...125126127
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