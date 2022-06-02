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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 06:00
Цитата:
Зря стараетесь. У него свои "цензорнеты"))) Бесполезно что-то доказывать.
lavprof:
вот, чтобы ты не мучался, я тебе помогу найти про Денисову)
вот, чтобы ты не мучался, я тебе помогу найти про Денисову)
Зря стараетесь. У него свои "цензорнеты"))) Бесполезно что-то доказывать.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 06:44
В Херсоне сработали системы ПВО. Два взрыва прогремели близко к городу. По предварительным данным, реактивные снаряды национал-террористические войска направили в центр Херсона, где сейчас большие скопления людей в очередях за россйскими симкартами и паспортами.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 06:45
Актер Евгений Миронов, ранее подписавший скандальное письмо против спецоперации, приехал в ДНР, чтобы увидеть все своими глазами. И увидев, изменил свое отношение к происходящему. Побывав на Донбассе, актер посоветовал (https://t.me/er_molnia/3851) сделать то же самое и другим артистам, выступившим против СВО: «Когда ты приезжаешь сюда и видишь своими глазами – это совсем другое дело. Вчерашний день – один из самых тяжелых в моей жизни, потому что я увидел людей, которые это все пережили. Увидел и жителей, и врачей. Фантастических людей, которые приезжают из разных точек и помогают. Детей в больницах, которые пострадали. Я бы сказал своим коллегам — надо приехать сюда и увидеть все своими глазами. Творческие люди очень импульсивны, они реагируют моментально. Сейчас такой вал информации с разных сторон. Но когда приезжаешь сюда и видишь своими глазами – это совсем другое дело».
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 06:47
Вчера исполнилось 8 лет со дня первой бомбардировки Луганска–очередного преступления Порошенко.В этот день украинский самолет-штурмовик нанес удар по зданию Луганской обладминистрации и прилегающему к ней скверу.Цинизм ситуации заключался в том,что киевский режим нагло соврал, заявив,что никакой бомбардировки не было,что это был банальный взрыв кондиционера.А через несколько дней в сеть попала запись радиопереговоров пилота,исполнившего этот преступный приказ.Как после этого назвать того,кто отдал этот преступный приказ и того,кто его выполнил?Террористы,бандиты,совершившие военное преступление,но никак не вооруженные силы Украины.После содеянного эти люди потеряли право называть себя защитниками Родины,а их преступления не имеют сроков давности.Порошенко,а далее и Зеленский с его преступной кликой превратили Украину в фашистское,террористическое государство,делая это нагло,безнаказанно и никого не стесняясь.Это преступление никогда не забудется!Теперь пришло время вспомнить все!https://youtu.be/k2v0gJumVrI
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 06:55
Украинец убил своего соседа за то, что жарил шашлыки в соседнем дворе. Важный момент: убил он его из автомата, который получил от украинских властей «для защиты от русских».
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 07:17
Российская Армия на Украине воюет исключительно с детьми, женщинами и стариками.. Вопрос - куда подевались украинские мужчины? Наверное в Польше клубнику собирают...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 08:05
Цитата:
Кого уволили? Откуда инфа?
111:
А Денисова уволили..
А Денисова уволили..
Кого уволили? Откуда инфа?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 08:58
Цитата:
Кого-то там, где-то, когда-то.. Просто так, ни откуда)))) Уволили и всё. Все говорят
maxsaf:
Кого уволили? Откуда инфа?
Кого уволили? Откуда инфа?
Кого-то там, где-то, когда-то.. Просто так, ни откуда)))) Уволили и всё. Все говорят
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 09:08
РАМЗАН КАДЫРОВ - "Настораживающую информацию выдал очередной украинский военнопленный. Некий Нога Назарий Игоревич со звучным позывным «Б@ндера» рассказал о преступной деятельности националистических батальонов на территории промзоны города Северодонецка. ⠀ Дорогой БРАТ, помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, получил от пленного информацию о том, что пару дней назад боевики нацбатальона «Айдар» загнали на территорию завода около 300 мирных жителей. Смею предположить, что боевики планируют использовать их в качестве живого щита. Также, по заверениям пленного, туда же завезли ящики со взрывчатым веществом. ⠀ Прогремевший накануне взрыв, по предположениям пленного, мог произойти именно там. Мы, конечно, всем сердцем надеемся, что это не так. Однако мы знаем, что подлость и трусость националистов безграничны. С начала СВО общественность неоднократно становилась свидетелем их бесчеловечных преступлений. Учитывая методы националистов, нельзя исключать подобное развитие событий."
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 11:41
Цитата:
---И бойцы *Азов*а тоже герои ??
111:
Зеленский Герой.
Зеленский Герой.
---И бойцы *Азов*а тоже герои ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 11:57
Цитата:
Ща проспится, выдаст
гражданин СССР:
Кого-то там, где-то, когда-то.. Просто так, ни откуда)))) Уволили и всё. Все говорят
Кого-то там, где-то, когда-то.. Просто так, ни откуда)))) Уволили и всё. Все говорят
Ща проспится, выдаст
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 13:04
Цитата:
Пьяный проспится, дурак - никогда
maxsaf:
Ща проспится, выдаст
Ща проспится, выдаст
Пьяный проспится, дурак - никогда
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 13907
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 14:17
Цитата:
Пропагандисты уже криминальные хроники начинают выдавать за победу..
Хех..
Когда у вас за пузырь водки убивают, который продает правительство население, это что, победа или поражение?
Как то низковато знаете ли..
А может опять в постель посмотрим, как Симоньян и объявим победу, если что то там не по вашему чикается?
Может куни занимается, и о Господи, это украинец!
гражданин СССР:
Украинец убил своего соседа
Украинец убил своего соседа
Пропагандисты уже криминальные хроники начинают выдавать за победу..
Хех..
Когда у вас за пузырь водки убивают, который продает правительство население, это что, победа или поражение?
Как то низковато знаете ли..
А может опять в постель посмотрим, как Симоньян и объявим победу, если что то там не по вашему чикается?
Может куни занимается, и о Господи, это украинец!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 13907
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 14:25
Цитата:
Было независимое расследование, читай сам про резню, что сделали российские войска.
гражданин СССР:
Тобой доказана? Или все говорят?
Тобой доказана? Или все говорят?
Было независимое расследование, читай сам про резню, что сделали российские войска.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 14:40
Цитата:
111:
111: Зеленский Герой. ---И бойцы *Азов*а тоже герои ??
111: Зеленский Герой. ---И бойцы *Азов*а тоже герои ??
-
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