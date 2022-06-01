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С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
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Я робот(Пользователи)
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С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
Отправлено: 01.06.22 - 22:45
Пригородный автобус маршрута №120 начал ходить с 1 июня. Перевозчик - ИП Брунер. Стоимость проезда 320 тенге, по городу - 80 тенге. Из Костаная уезжает с остановки МЦ «Гиппократ», идет через Центральный рынок, затем по пр. Абая уходит в Рудный, где конечной является остановка около ЦУМа.
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Re: С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ»...
Отправлено: 02.06.22 - 10:30
Каждый день в автобусе это я вам скажу ничего классного, это к словам Vit, особенно летом в жару, да и зимой в одежде трутся все.
Re: С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ»...
Отправлено: 02.06.22 - 10:46
Цитата:
Действительно,как клёво с утреца вдохнуть аромат свежего перегара,а вечером когда и так устал на работе,прокатиться ещё часик,стоя в переполненном автобусе.
Vit:
В автобусе наслаждаюсь людми. Там же класно все такие прикольные, каждый едет куда то на работу. Клёво же.
В автобусе наслаждаюсь людми. Там же класно все такие прикольные, каждый едет куда то на работу. Клёво же.
Действительно,как клёво с утреца вдохнуть аромат свежего перегара,а вечером когда и так устал на работе,прокатиться ещё часик,стоя в переполненном автобусе.
С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
Отправлено: 02.06.22 - 10:50
Цитата:
Добринцофф:Скучно же на своей машине. Это ж надо прогреть с утра. Послушать стук двигателя, а вдруг левый появился. А тут выходишь на остановку с утра. Подходит автобус. Заходишь в нутрь А там люди! Красивые все такие, все едут на работу.
С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
Отправлено: 02.06.22 - 10:53
Цитата:
Да это у него такое реалити шоу... как секретный миллионер на каком-то канале... там они прикид победнее надевают и в народ идут.
Цитата:
Откуда знаешь? На складской грузчики рассказывали?
nmv85:
Каждый день в автобусе это я вам скажу ничего классного, это к словам Vit, особенно летом в жару, да и зимой в одежде трутся все.
Каждый день в автобусе это я вам скажу ничего классного, это к словам Vit, особенно летом в жару, да и зимой в одежде трутся все.
Да это у него такое реалити шоу... как секретный миллионер на каком-то канале... там они прикид победнее надевают и в народ идут.
Цитата:
Добринцофф:
как клёво с утреца вдохнуть аромат свежего перегара,а вечером когда и так устал на работе,прокатиться ещё часик,стоя в переполненном автобусе.
как клёво с утреца вдохнуть аромат свежего перегара,а вечером когда и так устал на работе,прокатиться ещё часик,стоя в переполненном автобусе.
Откуда знаешь? На складской грузчики рассказывали?
С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
Отправлено: 02.06.22 - 10:54
Цитата:
То ли одичал, то ли играй гармон?
Vit:
А там люди! Красивые все такие, все едут на работу.
А там люди! Красивые все такие, все едут на работу.
То ли одичал, то ли играй гармон?
С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
Отправлено: 02.06.22 - 11:06
Цитата:
Сейчас большинство на великах ездят.
yudjin:
Откуда знаешь? На складской грузчики рассказывали?
Откуда знаешь? На складской грузчики рассказывали?
Сейчас большинство на великах ездят.
С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
Отправлено: 02.06.22 - 11:11
Велик ввще тема. Я вот ту же подумываю. И на работу можно гонять и на работе тоже бывает надо гонять. . И по-любому можно кг 5 скинуть. И бензин не хочет. И запчасти тоже. И для здоровья класс.
С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
Отправлено: 02.06.22 - 11:17
Цитата:
А чё тут думать,надо брать,я себе купил,хоть и нечасто ,но катаюсь.
Цитата:
Один минус только,красивых людей в автобусе не увидишь.
Vit:
Велик ввще тема. Я вот ту же подумываю
Велик ввще тема. Я вот ту же подумываю
А чё тут думать,надо брать,я себе купил,хоть и нечасто ,но катаюсь.
Цитата:
Vit:
А там люди! Красивые все такие, все едут на работу.
А там люди! Красивые все такие, все едут на работу.
Один минус только,красивых людей в автобусе не увидишь.
Re: С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ»...
Отправлено: 02.06.22 - 13:02
Красивые люди с утра действительно есть, но только с утра. А сейчас тепло , лето, можно и полезно пешком. А у Vit явно весеннее настроение, да и видимо наскучило одному, а в автобусе хорошее место для знакомства, уступил место девушке, и вот Вы уже рыцарь ее сердца, до следующей остановки!!!!
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