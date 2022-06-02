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≡ Тенге укрепляется, цены растут: почему сильный тенге невыгоден для экономики
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44364
Тенге укрепляется, цены растут: почему сильный тенге невыгоден для экономики
Отправлено: 02.06.22 - 11:59
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Инфляция остаётся высокой, несмотря на снижение курса доллара. В Национальном банке сообщили, что покупали американскую валюту на бирже для того, чтобы сдержать укрепление тенге. Почему же в Нацбанке решили взять этот момент под контроль? Действия финансовых властей страны разъяснил экономист.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11197
Re: Тенге укрепляется, цены растут: почему сильный тенге...
Отправлено: 02.06.22 - 11:59
#1
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В одной группе начали обсуждать почему бензин и дизельное подорожало. Почему я не люблю группы, бред не хочется обсуждать. Уже 30 лет только дорожает. Почему щас удивляются . Непонятно. Проснулись?
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
403
Тенге укрепляется, цены растут: почему сильный тенге невыгоден для экономики
Отправлено: 02.06.22 - 12:21
#2
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Сильный тенге не выгоден только ростовщикам и торговцам сырьём.
Они манипулируют валютой. Продают за валюту, живут на валюту, хранят валюту. Только со своими работниками местными поставщиками рассчитываются в тенге.
Потому, чем дешевле тенге, те им выгоднее. За меньшее количество валюты можно купить большее количество тенге. С народом и местными поставщиками рассчитаются в тенге, валюты в кармане больше останется.
Всё просто.
И экономика страны тут совершенно не при чём.
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