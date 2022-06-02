Тенге укрепляется, цены растут: почему сильный тенге невыгоден для экономики

Отправлено: - 12:21

Сильный тенге не выгоден только ростовщикам и торговцам сырьём.

Они манипулируют валютой. Продают за валюту, живут на валюту, хранят валюту. Только со своими работниками местными поставщиками рассчитываются в тенге.

Потому, чем дешевле тенге, те им выгоднее. За меньшее количество валюты можно купить большее количество тенге. С народом и местными поставщиками рассчитаются в тенге, валюты в кармане больше останется.

Всё просто.

И экономика страны тут совершенно не при чём.