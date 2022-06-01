Отправлено: - 10:53

nmv85:

Каждый день в автобусе это я вам скажу ничего классного, это к словам Vit, особенно летом в жару, да и зимой в одежде трутся все.

Добринцофф:

как клёво с утреца вдохнуть аромат свежего перегара,а вечером когда и так устал на работе,прокатиться ещё часик,стоя в переполненном автобусе.

Цитата:Да это у него такое реалити шоу... как секретный миллионер на каком-то канале... там они прикид победнее надевают и в народ идут.Цитата:Откуда знаешь? На складской грузчики рассказывали?