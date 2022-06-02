Отправлено: - 09:36

В это время Борис подметает мусорную площадку и закидывает в контейнеры хлам и пакеты, которые люди кидают вокруг них.

Бабкин сетует, что порой около контейнерных площадок мусора наваливают столько, что не подъедешь.

Цитата:Цитата:Возникает вопрос: А ПОЧЕМУ?3 варианта. Либо вовремя не вывозят, контейнеры переполняются. Либо вывозят не всё, за контейнерами мусор не убирают. Либо объем контейнеров не соответствует количеству проживающих.Я уже задолбался приводить в пример соседнюю с домом мусорную площадку. Пока не опубликовал фото-факты, что мусор вокруг контейнеров на площадке не убирается вместе с тем, что в контейнерах, дело не сдвигалось. НО в последнее время наметился просвет. Стали убирать лучше и чаще. Поэтому реже можно увидеть завалы вокруг и летающую под окнами упаковку.