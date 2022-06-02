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≡ Работа у нас такая, забота наша простая
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44363
Работа у нас такая, забота наша простая
Отправлено: 02.06.22 - 09:25
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Сотрудники ТОО «Тазалык-2012» показали корреспонденту «НГ» мусорную проблему Костаная с другой стороны. Газета часто реагирует на жалобы костанайцев про то, что где-то копится мусор, а специализированная организация его почему-то не вывозит. И вроде ревнители чистоты всегда правы. Но мы решили оценить ситуацию с точки зрения уборщиков и провели часть рабочего дня с сотрудниками «Тазалыка», узнали, как они работают и с какими проблемами сталкиваются ежедневно.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1420
Re: Работа у нас такая, забота наша простая
Отправлено: 02.06.22 - 09:25
#1
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почему комплекс по переработке мусора не работает? вот тема для следующего репортажа, а не про находки ценностей в мусорке
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8546
Re: Работа у нас такая, забота наша простая
Отправлено: 02.06.22 - 09:36
#2
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Цитата:
В это время Борис подметает мусорную площадку и закидывает в контейнеры хлам и пакеты, которые люди кидают вокруг них.

Цитата:
Бабкин сетует, что порой около контейнерных площадок мусора наваливают столько, что не подъедешь.


Возникает вопрос: А ПОЧЕМУ?
3 варианта. Либо вовремя не вывозят, контейнеры переполняются. Либо вывозят не всё, за контейнерами мусор не убирают. Либо объем контейнеров не соответствует количеству проживающих.
Я уже задолбался приводить в пример соседнюю с домом мусорную площадку. Пока не опубликовал фото-факты, что мусор вокруг контейнеров на площадке не убирается вместе с тем, что в контейнерах, дело не сдвигалось. НО в последнее время наметился просвет. Стали убирать лучше и чаще. Поэтому реже можно увидеть завалы вокруг и летающую под окнами упаковку.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8546
Re: Работа у нас такая, забота наша простая
Отправлено: 02.06.22 - 09:45
#3
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Цитата:
Людей у нас не хватает, молодежь сюда идти не хочет, остались одни старики

Вот один из таких стариков, чуть было не переехал меня, ребенка и женщину возле 4-ой поликлинике. Там чтобы подъехать к их контейнеру надо проехать по ТРОТУАРУ между зданием поликлиники и забором оилцентра. Зимой шли рано утром к врачу. Машина прет прямо на нас, ослепляет фарами.Мы пытаемся отойти в сторону, там сугробы... на стену только лезть. Я стою. Этот останавливается и начинает с отборным матом орать. Я ему в ответ, мол, что пропустить людей не можешь? Он мне: много вас тут таких ходит, ждать не собираюсь. Вот и весь разговор.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8546
Re: Работа у нас такая, забота наша простая
Отправлено: 02.06.22 - 09:50
#4
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Цитата:
тоже можно было видеть, в каком плачевном состоянии находятся некоторые мусорные площадки. Одно нагромождение крупногабаритного мусора, который «Тазалык» не вывозит, чего стоит.

Это видят все, кроме тех, кто должен решать - отдела ЖКХ акимата. И продолжают абсолютно ничего не менять. Их всё устраивает. иначе как объяснить отказ в реализации проекта по установке новой площадки.


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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
163
Re: Работа у нас такая, забота наша простая
Отправлено: 02.06.22 - 09:54
#5
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Цитата:
Либо объем контейнеров не соответствует количеству проживающих. Источник:

Часто поздно вечером с балкона наблюдаю следующую картину. К бакам подъезжает легковой автомобиль и из багажника мешками мусор выкидывают в баки. Думаю это жильцы ближайшего частного сектора. Не хотят платит за вывоз мусора. У них индивидуальные договора по объёму мусора.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2164
Re: Работа у нас такая, забота наша простая
Отправлено: 02.06.22 - 11:06
#6
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Цитата:
ZXC:
Думаю это жильцы ближайшего частного сектора. Не хотят платит за вывоз мусора.

Вот поэтому за вывоз мусора должны платить все. "Ведь генерируют его не только лишь все, мало кто может этого не делать, а точнее никто, начиная с младенцев", - сказал бы Виталий Кличко. Причем вполне возможно, что младенцы как раз генерируют его сейчас гораздо больше. То, что некоторые якобы занимаются утилизацией сами, сжигая мусор или закапывая его в ямы на огороде, не должны освобождаться от уплаты, так как это все равно является нарушением экологической безопасности.

Нужно вводить прямо-таки какой-то налог, чтобы сразу же после рождения на каждого начинали начисляться мусорные долги и эти начисления заканчивались только с окончанием жизнедеятельности. Но тогда и компании по сбору мусора должны становиться более активными и радикальными борцами за чистоту.
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