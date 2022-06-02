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А объединения или ПТ должны быть созданы в каждом доме.



Цитата:В каждом доме нужно создать совет из 3-х человек и доукомплектовать их председателем, которому в виде заманухи обещают отсутствие квартплаты. Хорошо искать здоровых, свободных и инициативных личностей в многоквартирных домах. Там хотя бы есть шанс отыскать претендентов на эти замечательные посты. А как быть малоквартирным домам, в которых по 8 квартир? Значит, каждый второй должен занимать административный пост, не жаловаться на плохое здоровье, отсутствие свободного времени и всегда быть готовым встать на защиту своего жилого фонда? А вдруг человек стал председателем, открыл счета и внезапно сменил район обитания, то на кого он бросит хозяйство? Или председателей будут приковывать цепями в подвалах во избежание отрыва от пускового стола? Ну тут еще ладно, можно все сделать заранее. Но как говорил профессор Воланд, плохо то, что человек иногда внезапно смертен, что тогда станет с его открытыми счетами и подопечными?Во времена Столыпина было великое переселение народов в Сибирь. Чтобы легче было выживать, переселенцы объединялись в коммунны, хотя никаких большевиков с идеями колхозов еще и в помине не было. Получается, что сейчас с этими ОСИ идет обратный процесс разъединения, чтобы каждый выживал сам. Хотя даже волки понимают, что стаей охотиться гораздо легче. А ведь тут же еще нужно и как-то управлять людьми. И не просто людьми - соседями. Когда управление находится в руках организации с поддержкой акимата, то вряд ли найдется много оппозиционеров, готовых идти наперекор. А идти против своего соседа это же святое дело, тем более зная, что этот нехороший человек не платит за квартиру. Да и сам председатель должен превратиться в собаку, чтобы своим громким лаем направлять неразумное стадо собственников в нужную сторону.Про сборы на капитальный ремонт, аккумулирующихся на счетах и вовсе нет смысла говорить. Все и так прекрасно понимают, что сегодня на эти деньги еще можно что-то купить, а в прекрасном завтра за эти же деньги можно будет только получить в морду, поэтому рассчитывать на капитальный ремонт в будущем может только витающий в облаках идеалист.