Реформа ПКСК выходит на финишную прямую. Уже через месяц полномочия кооперативов должны быть прекращены, а новые объединения собственников имущества и простые товарищества станут полностью ответственными за содержание многоквартирных домов. За последние пару недель во дворах активно проходили собрания жильцов, в отделе жилищных отношений акимата Костаная готовили ПКСК к ликвидации, а новоиспеченные ОСИ продолжали разбираться в своих возможностях и обязанностях, параллельно выступая в газетах и на телевидении с рассказами, как им жить хорошо. Предварительные итоги этой работы - в материале «НГ».
сколько уже было реформ, даже не помню уже всех. А тут власть упорно топит за новую форму. Если власть что то силой навязывает, то становится как то подозрительно. Во всяком случае тревожно как то. Ну не очень то я ей доверяю.
говорит Оримбаев. - Я прошу вас написать, что наши жильцы против перехода в ОСИ. Мы делали опросный лист, по всем домам ходили. Ни один не захотел создать свое объединение. Потому что обслуживание у нас нормальное. Все ставили галочку в графе «переход в «Уют-К» с дебиторской задолженностью».
Гоша, а ты видел эти листы? Это, мягко говоря, не правда. Собрания Уют не проводил, людям ничего не объяснял. В апреле еще ПРОШЛОГО года соседка собрала жителей 2-х подъездов из 10 и показала эти листы - филькины грамоты. НИ ОДИН представитель пкск на собрание не явился. Поговорили, расписались, причем были те, кто против оставаться с этим пкск, и те, кто против оси. Поэтому говорить обо всех, не правда.
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при этом проблем со сбором средств не было совсем, в какие-то годы этот показатель доходил до 100%, - говорит Оримбаев.
А вы попробуйте предъявить претензии этому председателю по уборке двора, по ремонту малых форм... Он с бешеной яростью начинает орать о миллионных долгах в доме. Зато на собраниях всегда в отчете собираемость 98%.
А объединения или ПТ должны быть созданы в каждом доме.
В каждом доме нужно создать совет из 3-х человек и доукомплектовать их председателем, которому в виде заманухи обещают отсутствие квартплаты. Хорошо искать здоровых, свободных и инициативных личностей в многоквартирных домах. Там хотя бы есть шанс отыскать претендентов на эти замечательные посты. А как быть малоквартирным домам, в которых по 8 квартир? Значит, каждый второй должен занимать административный пост, не жаловаться на плохое здоровье, отсутствие свободного времени и всегда быть готовым встать на защиту своего жилого фонда? А вдруг человек стал председателем, открыл счета и внезапно сменил район обитания, то на кого он бросит хозяйство? Или председателей будут приковывать цепями в подвалах во избежание отрыва от пускового стола? Ну тут еще ладно, можно все сделать заранее. Но как говорил профессор Воланд, плохо то, что человек иногда внезапно смертен, что тогда станет с его открытыми счетами и подопечными?
Во времена Столыпина было великое переселение народов в Сибирь. Чтобы легче было выживать, переселенцы объединялись в коммунны, хотя никаких большевиков с идеями колхозов еще и в помине не было. Получается, что сейчас с этими ОСИ идет обратный процесс разъединения, чтобы каждый выживал сам. Хотя даже волки понимают, что стаей охотиться гораздо легче. А ведь тут же еще нужно и как-то управлять людьми. И не просто людьми - соседями. Когда управление находится в руках организации с поддержкой акимата, то вряд ли найдется много оппозиционеров, готовых идти наперекор. А идти против своего соседа это же святое дело, тем более зная, что этот нехороший человек не платит за квартиру. Да и сам председатель должен превратиться в собаку, чтобы своим громким лаем направлять неразумное стадо собственников в нужную сторону.
Про сборы на капитальный ремонт, аккумулирующихся на счетах и вовсе нет смысла говорить. Все и так прекрасно понимают, что сегодня на эти деньги еще можно что-то купить, а в прекрасном завтра за эти же деньги можно будет только получить в морду, поэтому рассчитывать на капитальный ремонт в будущем может только витающий в облаках идеалист.
ZXC: Почему в законе нет альтернативы? Хотите - ОСИ. Не хотите, пусть ПКСК остаются.
Правильно. Некоторые ПКСК нормально работают, зачем их рушить, если жильцы согласны и нет нареканий. Всегда проще устранить недостатки существующей отлаженной системы, чем разрушить старую, создать новую, отладить и уже потом устранять недостатки.
1. КСП не отчитываются за расходование денежных средств перед жильцами, и никто их не может заставить, ни акимат, ни жильцы, ни прокуратура. И ведь отдел жилищных отношений об этом умалчивают. Никто не требует от КСП отчёта. Только в нашем КСП Сеним хищений около 20 миллионов тенге ежегодно. 2. ОСИ пытаются повесить на личности, никакой структуры развития, председатель заболел, уехал, заворовался и никто его не сможет проверить, какие-то собрания, пердение в лужу, больше ничего. 3. Тариф вырастет в 2 раза, отчитываться никто не собирается, и не обязан, наказания за это не предусмотрено. Всё полная профанация. ИБД или как там у Денинга-Крюгера - тупые в силу своей тупости, не понимают, что они тупые.
По ОСИ в части касающейся открытия сберегательного счета на капитальный ремонт дома. Там обязывают ежемесячно перечислять на счёт деньги в размере не менее 0,005 кратного МРП. в расчете на 1 кв. метр полезной площади. В текущем году с апреля МРП составляет 3180 тенге, значит, если не ошибаюсь на 1 кв. метр около 16 тенге. Есть дома с площадью 7000 и более кв. метров жилой площади, получается более 100 000 тысяч нужно перечислять ежемесячно. Большинство ОСИ скорее всего не смогут себе позволить перечислять указанные суммы.
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