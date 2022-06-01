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≡ С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44363
С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
Отправлено: 01.06.22 - 22:45
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Пригородный автобус маршрута №120 начал ходить с 1 июня. Перевозчик - ИП Брунер. Стоимость проезда 320 тенге, по городу - 80 тенге. Из Костаная уезжает с остановки МЦ «Гиппократ», идет через Центральный рынок, затем по пр. Абая уходит в Рудный, где конечной является остановка около ЦУМа.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
107
Re: С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ»...
Отправлено: 02.06.22 - 10:30
#15
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Каждый день в автобусе это я вам скажу ничего классного, это к словам Vit, особенно летом в жару, да и зимой в одежде трутся все.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8669
Re: С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ»...
Отправлено: 02.06.22 - 10:46
#16
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Цитата:
Vit:
В автобусе наслаждаюсь людми. Там же класно все такие прикольные, каждый едет куда то на работу. Клёво же.

Действительно,как клёво с утреца вдохнуть аромат свежего перегара,а вечером когда и так устал на работе,прокатиться ещё часик,стоя в переполненном автобусе.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11195
С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
Отправлено: 02.06.22 - 10:50
#17
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Цитата:
Добринцофф:
Скучно же на своей машине. Это ж надо прогреть с утра. Послушать стук двигателя, а вдруг левый появился. А тут выходишь на остановку с утра. Подходит автобус. Заходишь в нутрь А там люди! Красивые все такие, все едут на работу.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8546
С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
Отправлено: 02.06.22 - 10:53
#18
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Цитата:
nmv85:
Каждый день в автобусе это я вам скажу ничего классного, это к словам Vit, особенно летом в жару, да и зимой в одежде трутся все.

Да это у него такое реалити шоу... как секретный миллионер на каком-то канале... там они прикид победнее надевают и в народ идут. ;-)

Цитата:
Добринцофф:
как клёво с утреца вдохнуть аромат свежего перегара,а вечером когда и так устал на работе,прокатиться ещё часик,стоя в переполненном автобусе.

Откуда знаешь? На складской грузчики рассказывали?
;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8546
С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
Отправлено: 02.06.22 - 10:54
#19
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Цитата:
Vit:
А там люди! Красивые все такие, все едут на работу.

То ли одичал, то ли играй гармон?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8669
С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
Отправлено: 02.06.22 - 11:06
#20
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Цитата:
yudjin:
Откуда знаешь? На складской грузчики рассказывали?

Сейчас большинство на великах ездят.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11195
С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
Отправлено: 02.06.22 - 11:11
#21
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Велик ввще тема. Я вот ту же подумываю. И на работу можно гонять и на работе тоже бывает надо гонять. . И по-любому можно кг 5 скинуть. И бензин не хочет. И запчасти тоже. И для здоровья класс.
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