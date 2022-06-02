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≡ Нарисую на асфальте белым мелом... - Как отпраздновали День защиты детей в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44363
Нарисую на асфальте белым мелом... - Как отпраздновали День защиты детей в Костанае
Отправлено: 02.06.22 - 08:36
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Праздничные мероприятия прошли сегодня, 1 июня, в сити-центре и на центральной площади Костаная. По подсчетам сотрудников городского отдела образования, только в фестивале рисунков на брусчатке участвовало более 1000 детей.
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1341
Re: Нарисую на асфальте белым мелом... - Как отпраздновали День...
Отправлено: 02.06.22 - 08:36
#1
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
436
Re: Нарисую на асфальте белым мелом... - Как отпраздновали День...
Отправлено: 02.06.22 - 10:51
#2
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serg kost:
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Спасибо
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