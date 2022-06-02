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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 126 из 126«1...124125126
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Куратор темы: 111
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1244
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 06:00
#1876
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Цитата:
lavprof:
вот, чтобы ты не мучался, я тебе помогу найти про Денисову)

Зря стараетесь. У него свои "цензорнеты"))) Бесполезно что-то доказывать. :lol: :lol:
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1244
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 06:44
#1877
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В Херсоне сработали системы ПВО. Два взрыва прогремели близко к городу. По предварительным данным, реактивные снаряды национал-террористические войска направили в центр Херсона, где сейчас большие скопления людей в очередях за россйскими симкартами и паспортами.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1244
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 06:45
#1878
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Актер Евгений Миронов, ранее подписавший скандальное письмо против спецоперации, приехал в ДНР, чтобы увидеть все своими глазами. И увидев, изменил свое отношение к происходящему. Побывав на Донбассе, актер посоветовал (https://t.me/er_molnia/3851) сделать то же самое и другим артистам, выступившим против СВО: «Когда ты приезжаешь сюда и видишь своими глазами – это совсем другое дело. Вчерашний день – один из самых тяжелых в моей жизни, потому что я увидел людей, которые это все пережили. Увидел и жителей, и врачей. Фантастических людей, которые приезжают из разных точек и помогают. Детей в больницах, которые пострадали. Я бы сказал своим коллегам — надо приехать сюда и увидеть все своими глазами. Творческие люди очень импульсивны, они реагируют моментально. Сейчас такой вал информации с разных сторон. Но когда приезжаешь сюда и видишь своими глазами – это совсем другое дело».
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1244
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 06:47
#1879
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Вчера исполнилось 8 лет со дня первой бомбардировки Луганска–очередного преступления Порошенко.В этот день украинский самолет-штурмовик нанес удар по зданию Луганской обладминистрации и прилегающему к ней скверу.Цинизм ситуации заключался в том,что киевский режим нагло соврал, заявив,что никакой бомбардировки не было,что это был банальный взрыв кондиционера.А через несколько дней в сеть попала запись радиопереговоров пилота,исполнившего этот преступный приказ.Как после этого назвать того,кто отдал этот преступный приказ и того,кто его выполнил?Террористы,бандиты,совершившие военное преступление,но никак не вооруженные силы Украины.После содеянного эти люди потеряли право называть себя защитниками Родины,а их преступления не имеют сроков давности.Порошенко,а далее и Зеленский с его преступной кликой превратили Украину в фашистское,террористическое государство,делая это нагло,безнаказанно и никого не стесняясь.Это преступление никогда не забудется!Теперь пришло время вспомнить все!https://youtu.be/k2v0gJumVrI
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1244
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 06:55
#1880
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Украинец убил своего соседа за то, что жарил шашлыки в соседнем дворе. Важный момент: убил он его из автомата, который получил от украинских властей «для защиты от русских».
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1244
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 07:17
#1881
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Российская Армия на Украине воюет исключительно с детьми, женщинами и стариками.. Вопрос - куда подевались украинские мужчины? Наверное в Польше клубнику собирают...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16673
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 08:05
#1882
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Цитата:
111:
А Денисова уволили..

Кого уволили? Откуда инфа?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1244
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 08:58
#1883
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Цитата:
maxsaf:
Кого уволили? Откуда инфа?

Кого-то там, где-то, когда-то.. Просто так, ни откуда)))) Уволили и всё. Все говорят
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1244
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 09:08
#1884
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РАМЗАН КАДЫРОВ - "Настораживающую информацию выдал очередной украинский военнопленный. Некий Нога Назарий Игоревич со звучным позывным «Б@ндера» рассказал о преступной деятельности националистических батальонов на территории промзоны города Северодонецка. ⠀ Дорогой БРАТ, помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, получил от пленного информацию о том, что пару дней назад боевики нацбатальона «Айдар» загнали на территорию завода около 300 мирных жителей. Смею предположить, что боевики планируют использовать их в качестве живого щита. Также, по заверениям пленного, туда же завезли ящики со взрывчатым веществом. ⠀ Прогремевший накануне взрыв, по предположениям пленного, мог произойти именно там. Мы, конечно, всем сердцем надеемся, что это не так. Однако мы знаем, что подлость и трусость националистов безграничны. С начала СВО общественность неоднократно становилась свидетелем их бесчеловечных преступлений. Учитывая методы националистов, нельзя исключать подобное развитие событий."
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