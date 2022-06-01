Re: С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ»...

Отправлено: - 22:45

Когда опаздываю, я беру такси. Но когда я вовремя утром встал, тащусь в автобусе. Мне реально нравится. Вот не давно женщина попросила открыть окно. Она так и сказала, мужчина откройте если сможите окно. Я ваще в кайве, открыл. Мне так нравится что вокруг люди. А то я чет за дичал уже на своей работе)))