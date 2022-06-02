Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.06.22 - 06:47
Вчера исполнилось 8 лет со дня первой бомбардировки Луганска–очередного преступления Порошенко.В этот день украинский самолет-штурмовик нанес удар по зданию Луганской обладминистрации и прилегающему к ней скверу.Цинизм ситуации заключался в том,что киевский режим нагло соврал, заявив,что никакой бомбардировки не было,что это был банальный взрыв кондиционера.А через несколько дней в сеть попала запись радиопереговоров пилота,исполнившего этот преступный приказ.Как после этого назвать того,кто отдал этот преступный приказ и того,кто его выполнил?Террористы,бандиты,совершившие военное преступление,но никак не вооруженные силы Украины.После содеянного эти люди потеряли право называть себя защитниками Родины,а их преступления не имеют сроков давности.Порошенко,а далее и Зеленский с его преступной кликой превратили Украину в фашистское,террористическое государство,делая это нагло,безнаказанно и никого не стесняясь.Это преступление никогда не забудется!Теперь пришло время вспомнить все!https://youtu.be/k2v0gJumVrI