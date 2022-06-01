Re: "Дорогое удовольствие". Абаев высказался о...

Отправлено: - 21:11

Очередной нарисовавшийся министр на любимой теме. Помнится, кайрат бегунок нам тут пару лет назад втирал, что уйму передовых сортиров они настроят для туристов.

Как поеду в Кустанай, так обязательно посмотрю как там поживает мой любимый сортир- долгожитель с двумя очками в Федоровке у места на трассе, где автобус останавливается.

Помню его с бог знает каких времен.

Не сомневаюсь, что он там живее всех живых и также продолжает вонять на всю округу