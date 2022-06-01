Re: Годовая инфляция в Казахстане в мае достигла 14%: сахар...

Отправлено: - 06:21

Вся исполнительная власть должна ответить за

Держи карман шире. Где такое видано, чтобы власть признала вину и сама себя высекла. Найдутся сто причин почему так случилось, а главное упустят по какой причине и кто конкретно виноват