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≡ Годовая инфляция в Казахстане в мае достигла 14%: сахар подорожал на 60%, мука – на 30%
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44357
Годовая инфляция в Казахстане в мае достигла 14%: сахар подорожал на 60%, мука – на 30%
Отправлено: 01.06.22 - 19:11
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Инфляция в мае 2022 года в годовом исчислении составила 14%. За месяц отмечается замедление инфляции до 1,4% (в апреле – 2%). Цены на продовольственные товары в мае по сравнению с маем прошлого года повысились на 19%.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
832
Re: Годовая инфляция в Казахстане в мае достигла 14%: сахар...
Отправлено: 01.06.22 - 19:11
#1
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Цитата:
На продовольственном рынке значительное повышение цен в годовом выражении отмечается на сахар-песок – 60,5%, свежие овощи – 31,5%, муку – 29,9%, мясо птицы – 28,5%, крупу – 27,1%. Источник:


Вся исполнительная власть должна ответить за это.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11191
Re: Годовая инфляция в Казахстане в мае достигла 14%: сахар...
Отправлено: 01.06.22 - 20:07
#2
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На 20 % перевозка упала. Незнаю почему. Вы сами теперь думайте кому падает Много денег.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
124
Re: Годовая инфляция в Казахстане в мае достигла 14%: сахар...
Отправлено: 01.06.22 - 21:18
#3
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это 14% по статистике бюро, у которого средняя з/п 250тыс.тенге, а по факту все 50
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5296
Re: Годовая инфляция в Казахстане в мае достигла 14%: сахар...
Отправлено: 02.06.22 - 06:21
#4
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Вся исполнительная власть должна ответить за
Держи карман шире. Где такое видано, чтобы власть признала вину и сама себя высекла. Найдутся сто причин почему так случилось, а главное упустят по какой причине и кто конкретно виноват
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