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Годовая инфляция в Казахстане в мае достигла 14%: сахар подорожал на 60%, мука – на 30%
Годовая инфляция в Казахстане в мае достигла 14%: сахар подорожал на 60%, мука – на 30%
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