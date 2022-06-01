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≡ Токаев: В Казахстане всё ещё есть суеверия, устаревшие стереотипы, псевдонаучные представления
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44357
Токаев: В Казахстане всё ещё есть суеверия, устаревшие стереотипы, псевдонаучные представления
Отправлено: 01.06.22 - 20:40
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Глава государства подчеркнул, что выдающиеся исследователи всегда выступали в качестве передового авангарда общественного развития, последовательно формировали критическое мышление, противостояли невежеству и архаике, давали аргументированный отпор шарлатанам и популистам.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5296
Re: Токаев: В Казахстане всё ещё есть суеверия, устаревшие...
Отправлено: 01.06.22 - 20:40
#1
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К сожалению, в нашей стране всё еще наблюдаются явления, связанные с различными суевериями, устаревшими стереотипами
О чём это президент, кто в курсе , расшифруйте
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
329
Re: Токаев: В Казахстане всё ещё есть суеверия, устаревшие...
Отправлено: 01.06.22 - 20:54
#2
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Думаю, что это, как минимум, камень в огород местных национальных историков, которые высасывают из пальца свои творения
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5296
Re: Токаев: В Казахстане всё ещё есть суеверия, устаревшие...
Отправлено: 02.06.22 - 06:18
#3
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Возможно, однако я где-то читал, что у нас хотели вроде монархию создать, даже нашлись кто будет продвигать идею. Наверное Токаев об этом хотел сказать
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