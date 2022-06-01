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≡ С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44357
С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ» протестировал новый маршрут между Костанаем и Рудным
Отправлено: 01.06.22 - 22:45
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Пригородный автобус маршрута №120 начал ходить с 1 июня. Перевозчик - ИП Брунер. Стоимость проезда 320 тенге, по городу - 80 тенге. Из Костаная уезжает с остановки МЦ «Гиппократ», идет через Центральный рынок, затем по пр. Абая уходит в Рудный, где конечной является остановка около ЦУМа.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11191
Re: С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ»...
Отправлено: 01.06.22 - 22:45
#1
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Когда опаздываю, я беру такси. Но когда я вовремя утром встал, тащусь в автобусе. Мне реально нравится. Вот не давно женщина попросила открыть окно. Она так и сказала, мужчина откройте если сможите окно. Я ваще в кайве, открыл. Мне так нравится что вокруг люди. А то я чет за дичал уже на своей работе)))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13897
Re: С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ»...
Отправлено: 01.06.22 - 23:04
#2
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Классно.
То есть до Рудного за 480 можно попасть до центра?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11191
Re: С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ»...
Отправлено: 01.06.22 - 23:25
#3
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Ах. Какие красивые женщины. Я б им мороженое купил. Поверти как клёво иногда как в автобусе гонять. :-(
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5296
Re: С пересадкой вдвое дешевле - Корреспондент «НГ»...
Отправлено: 02.06.22 - 06:13
#4
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Сегодня заеду на Дубок, посмотрю что делают таксисты, узнаю как у них настроение.
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