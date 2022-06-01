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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 122 из 123«1...120121122123»
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Куратор темы: 111
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 23:20
#1816
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Цитата:
111:
сожгли в переездных крематориях

снова без пруфов фейкометишь?) Все понятно с тобой) за сим дискуссию с тобой прекращаю за невозможностью опуститься на тот же уровень обмена мнениями)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13871
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 23:25
#1817
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Про переносные крематории весь интернет кишит.
Просто так же не будут говорить..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13871
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 23:27
#1818
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Буча потеряла почти 10 процентов погибшими..
Есть над чем подумать, сколько выжгли при нападении в крупных городах..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9531
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 23:28
#1819
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Цитата:
111:
Про переносные крематории весь интернет кишит. Просто так же не будут говорить..

Ага, инопланетянами тоже., не будут же просто так говорить.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 23:28
#1820
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"криками" Денисовой об изнасилованиях тоже весь интернет кишит)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13871
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 23:30
#1821
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Цитата:
lavprof:
криками" Денисовой

Не знаю, еще не дошел.
В постель не заглядываю к Галкину, как ваша пропаганда.
Кстати Симоньян после этого премию дали..
А Денисова уволили..
Несправедливо..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9531
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 23:32
#1822
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Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: жители Одессы и Николаева ждут освобождения. Жители Одесской и Николаевской областей надеются на скорое освобождение от украинских националистов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости. Он отметил, что призывы о помощи в администрацию региона поступают регулярно. Люди ждут освобождения в Николаеве и Одессе, — заявил Стремоусов. По его словам, население Одесской и Николаевской областей периодически выходит на связь с властями Херсона с призывом о помощи. Также Стремоусов заявил, что присоединение Херсонской области к России может состояться не ранее, чем в 2023 году. Он пояснил, что в настоящее время происходит подготовка административной системы. По его словам, ближе к концу года этот вопрос будет обсуждаться. Накануне администрация области приняла решение закрыть границу с соседними украинскими регионами для безопасности местных жителей. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что регион после его полного освобождения от украинских националистов возьмёт курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта. Он добавил, что в области не рассматривают вариант отделения региона в республику, так как население абсолютно русское по ментальности. Рогов отметил, что путь интеграции и воссоединения региона с Россией будет обозначен после освобождения областного центра — города Запорожье. В настоящее время освобождены две трети области.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13871
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 23:32
#1823
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Цитата:
elektron:
Ага, инопланетянами тоже., не

Я раньше тоже в три годика не мог понять, как у вас делали из людей мыло..
В крематориях..
Но потом, уже пойдя в школу, это все узнал..
Так что всему свое время .
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9531
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 23:34
#1824
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Цитата:
111:
Так что всему свое время .

Да именно. Но кое кому уже сейчас поздно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13871
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 23:36
#1825
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Цитата:
elektron:
Но кое кому уже сейчас поздно.

Еще только доказана Буча и еще что то.
Со временем, когда война активная фаза закончится, будет доказано и другое..
Евреи находили нацистов и через десятилетия..
Так что никогда еще не поздно..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 23:39
#1826
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Цитата:
111:
А Денисова уволили..

не Денисова, а Денисову, снова путаешь. Украинский омбудсмен Денисова, что кричала о множестве изнасилований рос. солдатами украинских детей и взрослых обоих полов. Новость тут уже была, и ссылка на видео, если не ошибаюсь, тоже была в этой ветке. Ты не следишь за своей веткой? печалька...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13871
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 23:40
#1827
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Цитата:
lavprof:
Ты не следишь за своей веткой? печалька...

Мне что, все надо перечитывать?
Слежу, если на премодерации кто то, утром да, не получается.
Но в остальное время стараюсь.
Но все читать, даже свое, зачем?
Времени и так не хватает.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9531
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 23:43
#1828
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Цитата:
111:
Но все читать, даже свое, зачем? Времени и так не хватает.

Ну так бы сразу и сказал! :oops:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 23:45
#1829
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Цитата:
111:
Но все читать, даже свое, зачем?

свое то конечно не нужно, свое нужно писать) читать нужно то, что другие пишут) в случае некоторых - читать внимательно, при необходимости перечитывать, также внимательно))
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 23:47
#1830
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Цитата:
111:
Не знаю, еще не дошел.

вот, чтобы ты не мучался, я тебе помогу найти про Денисову)
тык! коммент с видосиком
тык! коммент с картинками
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