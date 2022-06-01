Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: жители Одессы и Николаева ждут освобождения. Жители Одесской и Николаевской областей надеются на скорое освобождение от украинских националистов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости. Он отметил, что призывы о помощи в администрацию региона поступают регулярно. Люди ждут освобождения в Николаеве и Одессе, — заявил Стремоусов. По его словам, население Одесской и Николаевской областей периодически выходит на связь с властями Херсона с призывом о помощи. Также Стремоусов заявил, что присоединение Херсонской области к России может состояться не ранее, чем в 2023 году. Он пояснил, что в настоящее время происходит подготовка административной системы. По его словам, ближе к концу года этот вопрос будет обсуждаться. Накануне администрация области приняла решение закрыть границу с соседними украинскими регионами для безопасности местных жителей. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что регион после его полного освобождения от украинских националистов возьмёт курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта. Он добавил, что в области не рассматривают вариант отделения региона в республику, так как население абсолютно русское по ментальности. Рогов отметил, что путь интеграции и воссоединения региона с Россией будет обозначен после освобождения областного центра — города Запорожье. В настоящее время освобождены две трети области.
не Денисова, а Денисову, снова путаешь. Украинский омбудсмен Денисова, что кричала о множестве изнасилований рос. солдатами украинских детей и взрослых обоих полов. Новость тут уже была, и ссылка на видео, если не ошибаюсь, тоже была в этой ветке. Ты не следишь за своей веткой? печалька...
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