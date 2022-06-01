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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 120 из 121«1...118119120121»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13854
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 21:52
#1786
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Цитата:
Дед:
Можете объяснить, почему Зеленский зная, что будет нападение, не

Дайте мне документ, по которому Зеленский знал, что именно в 5 часов утра Россия начнет бомбить мирные дома Украины с четырех сторон.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13854
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 21:55
#1787
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И говоря Укрофашисты, почему вы не говорите, с какой группировки этот фашист?
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Д
* Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
21
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 21:57
#1788
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Не важно сколько фашистов. Важно сколько им позоляют творить дичи.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13854
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:04
#1789
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Цитата:
Дед:
Не важно сколько фашистов. Важно сколько им позоляют творить дичи.

Как это не важно?
Сейчас против Украинских фашистов воюет 200 тысяч обычных солдат, от минобороны плюч сотня тысяч нацистов России..
Так кого не могут эти 300 тысяч победить, фашистов или все таки народ Украины, который наши образованные люди обзывают укрофашистами?
Против кого идет война?
И почему убивают мирное население тысячами?
Профайл
Д
* Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
21
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:04
#1790
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Цитата:
111:
Дайте мне документ, по которому Зеленский знал, что именно в 5 часов утра Россия начнет бомбить мирные дома Украины с четырех сторон.

Я разве писал про 5 часов утра? Я писал про нападение. О котором он знал.
Вы согласны, что ему плевать на свой народ? Ответьте честно на вопрос. Без демагогии.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13854
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:07
#1791
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Цитата:
Дед:
Я писал про нападение. О котором он знал.

Хорошо, где этот документ, в котором говорится, что оккупация Украины будет 24.02.22?
А потом поговорим о втором вопросе.
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Д
* Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
21
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:10
#1792
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Цитата:
111:
Против кого идет война?

Я считаю, что война идет между РФ и кол. Западом.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9525
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:11
#1793
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Цитата:
111:
Дайте мне документ, по которому Зеленский знал, что именно в 5 часов утра Россия начнет бомбить мирные дома Украины с четырех сторон.

Такого документа нет. Потому как Путин ещё 23-го официально объявил, во всеобщее обозрение, о принятии независимости ЛДНР и начале СВО. Кто не спрятался, тот не виноват. Да и бомбить начали ракетами из далека, по военным объектам и объектам военной инфраструктуры. В том числе Флот США и Англии. Так что не нужно тут про мирных жителей. Им досталось позже, когда укрофашисты ими как живым щитом прикрывались.
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Д
* Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
21
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:14
#1794
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Цитата:
111:
Хорошо, где этот документ, в котором говорится, что оккупация Украины будет 24.02.22?

Опять вы цифры приводите. Я писал: "ОН ЗНАЛ ПРО НАПАДЕНИЕ".
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13854
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:17
#1795
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Цитата:
Дед:
считаю, что война идет между РФ и кол. Западом.

Хм..
То есть ты считаешь, что Россия напала на Украину, потому что хочет напасть на Запад?
Это вообще как?
Путину не нравится Америка, он вместо нападения на Аляску, нападает на Украину?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13854
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:21
#1796
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Цитата:
Дед:
Я писал: "ОН ЗНАЛ ПРО НАПАДЕНИЕ".

Так когда надо было эвакуацию произвести, еще в декабре, все 40 миллионов в Европу отправить?
Это вообще как себе представляешь?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11189
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:23
#1797
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Дед. Ты реально решил спорить с Мариком?))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13854
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:23
#1798
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Цитата:
elektron:
Кто не спрятался, тот не виноват.

Слышал я это.
Между прочим нацисткий лозунг, мол будем бомбить всех, женщин, стариков, детей..
Сам не верил, что у Путина хватит духа, начать их бомбить..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13854
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:24
#1799
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Цитата:
Дед:
ОН ЗНАЛ ПРО НАПАДЕНИЕ".

Про такое нападение никто в мире не знал и не предполагал.
Так, для справки..
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Д
* Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
21
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:24
#1800
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Цитата:
111:
Путину не нравится Америка, он вместо нападения на Аляску, нападает на Украину?

Вы вроде неглупый человек. Вместо того, чтобы троллить, подумайте сами.
И ответьте, пожалуйста уже на мой вопрос.
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