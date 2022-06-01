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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 21:52
Цитата:
Дайте мне документ, по которому Зеленский знал, что именно в 5 часов утра Россия начнет бомбить мирные дома Украины с четырех сторон.
Дед:
Можете объяснить, почему Зеленский зная, что будет нападение, не
Можете объяснить, почему Зеленский зная, что будет нападение, не
Дайте мне документ, по которому Зеленский знал, что именно в 5 часов утра Россия начнет бомбить мирные дома Украины с четырех сторон.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 21:55
И говоря Укрофашисты, почему вы не говорите, с какой группировки этот фашист?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 21:57
Не важно сколько фашистов. Важно сколько им позоляют творить дичи.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:04
Цитата:
Как это не важно?
Сейчас против Украинских фашистов воюет 200 тысяч обычных солдат, от минобороны плюч сотня тысяч нацистов России..
Так кого не могут эти 300 тысяч победить, фашистов или все таки народ Украины, который наши образованные люди обзывают укрофашистами?
Против кого идет война?
И почему убивают мирное население тысячами?
Дед:
Не важно сколько фашистов. Важно сколько им позоляют творить дичи.
Не важно сколько фашистов. Важно сколько им позоляют творить дичи.
Как это не важно?
Сейчас против Украинских фашистов воюет 200 тысяч обычных солдат, от минобороны плюч сотня тысяч нацистов России..
Так кого не могут эти 300 тысяч победить, фашистов или все таки народ Украины, который наши образованные люди обзывают укрофашистами?
Против кого идет война?
И почему убивают мирное население тысячами?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:04
Цитата:
Я разве писал про 5 часов утра? Я писал про нападение. О котором он знал.
Вы согласны, что ему плевать на свой народ? Ответьте честно на вопрос. Без демагогии.
111:
Дайте мне документ, по которому Зеленский знал, что именно в 5 часов утра Россия начнет бомбить мирные дома Украины с четырех сторон.
Дайте мне документ, по которому Зеленский знал, что именно в 5 часов утра Россия начнет бомбить мирные дома Украины с четырех сторон.
Я разве писал про 5 часов утра? Я писал про нападение. О котором он знал.
Вы согласны, что ему плевать на свой народ? Ответьте честно на вопрос. Без демагогии.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:07
Цитата:
Хорошо, где этот документ, в котором говорится, что оккупация Украины будет 24.02.22?
А потом поговорим о втором вопросе.
Дед:
Я писал про нападение. О котором он знал.
Я писал про нападение. О котором он знал.
Хорошо, где этот документ, в котором говорится, что оккупация Украины будет 24.02.22?
А потом поговорим о втором вопросе.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:10
Цитата:
Я считаю, что война идет между РФ и кол. Западом.
111:
Против кого идет война?
Против кого идет война?
Я считаю, что война идет между РФ и кол. Западом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9525
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:11
Цитата:
Такого документа нет. Потому как Путин ещё 23-го официально объявил, во всеобщее обозрение, о принятии независимости ЛДНР и начале СВО. Кто не спрятался, тот не виноват. Да и бомбить начали ракетами из далека, по военным объектам и объектам военной инфраструктуры. В том числе Флот США и Англии. Так что не нужно тут про мирных жителей. Им досталось позже, когда укрофашисты ими как живым щитом прикрывались.
111:
Дайте мне документ, по которому Зеленский знал, что именно в 5 часов утра Россия начнет бомбить мирные дома Украины с четырех сторон.
Дайте мне документ, по которому Зеленский знал, что именно в 5 часов утра Россия начнет бомбить мирные дома Украины с четырех сторон.
Такого документа нет. Потому как Путин ещё 23-го официально объявил, во всеобщее обозрение, о принятии независимости ЛДНР и начале СВО. Кто не спрятался, тот не виноват. Да и бомбить начали ракетами из далека, по военным объектам и объектам военной инфраструктуры. В том числе Флот США и Англии. Так что не нужно тут про мирных жителей. Им досталось позже, когда укрофашисты ими как живым щитом прикрывались.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:14
Цитата:
Опять вы цифры приводите. Я писал: "ОН ЗНАЛ ПРО НАПАДЕНИЕ".
111:
Хорошо, где этот документ, в котором говорится, что оккупация Украины будет 24.02.22?
Хорошо, где этот документ, в котором говорится, что оккупация Украины будет 24.02.22?
Опять вы цифры приводите. Я писал: "ОН ЗНАЛ ПРО НАПАДЕНИЕ".
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:17
Цитата:
Хм..
То есть ты считаешь, что Россия напала на Украину, потому что хочет напасть на Запад?
Это вообще как?
Путину не нравится Америка, он вместо нападения на Аляску, нападает на Украину?
Дед:
считаю, что война идет между РФ и кол. Западом.
считаю, что война идет между РФ и кол. Западом.
Хм..
То есть ты считаешь, что Россия напала на Украину, потому что хочет напасть на Запад?
Это вообще как?
Путину не нравится Америка, он вместо нападения на Аляску, нападает на Украину?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:21
Цитата:
Так когда надо было эвакуацию произвести, еще в декабре, все 40 миллионов в Европу отправить?
Это вообще как себе представляешь?
Дед:
Я писал: "ОН ЗНАЛ ПРО НАПАДЕНИЕ".
Я писал: "ОН ЗНАЛ ПРО НАПАДЕНИЕ".
Так когда надо было эвакуацию произвести, еще в декабре, все 40 миллионов в Европу отправить?
Это вообще как себе представляешь?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11189
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:23
Дед. Ты реально решил спорить с Мариком?))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:23
Цитата:
Слышал я это.
Между прочим нацисткий лозунг, мол будем бомбить всех, женщин, стариков, детей..
Сам не верил, что у Путина хватит духа, начать их бомбить..
elektron:
Кто не спрятался, тот не виноват.
Кто не спрятался, тот не виноват.
Слышал я это.
Между прочим нацисткий лозунг, мол будем бомбить всех, женщин, стариков, детей..
Сам не верил, что у Путина хватит духа, начать их бомбить..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:24
Цитата:
Про такое нападение никто в мире не знал и не предполагал.
Так, для справки..
Дед:
ОН ЗНАЛ ПРО НАПАДЕНИЕ".
ОН ЗНАЛ ПРО НАПАДЕНИЕ".
Про такое нападение никто в мире не знал и не предполагал.
Так, для справки..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 22:24
Цитата:
Вы вроде неглупый человек. Вместо того, чтобы троллить, подумайте сами.
И ответьте, пожалуйста уже на мой вопрос.
111:
Путину не нравится Америка, он вместо нападения на Аляску, нападает на Украину?
Путину не нравится Америка, он вместо нападения на Аляску, нападает на Украину?
Вы вроде неглупый человек. Вместо того, чтобы троллить, подумайте сами.
И ответьте, пожалуйста уже на мой вопрос.
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