Отправлено: - 22:04

111:

Дайте мне документ, по которому Зеленский знал, что именно в 5 часов утра Россия начнет бомбить мирные дома Украины с четырех сторон.

Цитата:Я разве писал про 5 часов утра? Я писал про нападение. О котором он знал.Вы согласны, что ему плевать на свой народ? Ответьте честно на вопрос. Без демагогии.