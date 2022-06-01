Re: «Насильственные действия совершал неоднократно» - Бывшему...

Отправлено: - 20:26

Как-то в четыре утра стоял на балконе и воочию видел как остановилась машина с которого высыпалась толпа подростков-девочек, которых возили на заработки. Последние долго стояли у меня под балконом и обсуждали итоги вылазки, конечно курили, конечно были вохмелю. То что я услышал, стало для меня холодным душем среди летней духоты. Что самое удивительное, участковые и прочие знали об этом, это для меня стало двойным ударом.

Поэтому, возлагать вину только на одну сторону было бы неправильно, возможно там есть сценарий шантажа и вымогательства ....