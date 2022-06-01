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≡ «Насильственные действия совершал неоднократно» - Бывшему воспитателю детского дома вынесли приговор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44356
«Насильственные действия совершал неоднократно» - Бывшему воспитателю детского дома вынесли приговор
Отправлено: 01.06.22 - 12:41
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Приговор бывшему воспитателю рудненского детского дома огласили в СМУС сегодня, 1 июня. Его обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней воспитанницы. Перед началом процесса подсудимый смог поговорить с родственниками, все плакали.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5292
Re: «Насильственные действия совершал неоднократно» - Бывшему...
Отправлено: 01.06.22 - 12:41
#1
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К, в виде лишения свободы сроком 23 года
За эту потерпевшую весь детдом плохо отзывается, нехорошая девушка, ещё отольются мышкины слезы, слишком предвзятое решение суда
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12282
Re: «Насильственные действия совершал неоднократно» - Бывшему...
Отправлено: 01.06.22 - 13:53
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
эту потерпевшую весь детдом плохо отзывается, нехорошая девушка, ещё ото

То есть в этом рудненском детдоме не только насилуют детей, но ещё и плохо воспитывают нехороших девушек? :lol: :lol:
Что-то мне подсказывает, что проворовавшиеся вдрызь на колесе рудненские чинуши ну хоть первый раз в городе не очень в этом виноваты :lol:
Ну хоть в чем-то.
Хотя если подумать это депрессивное, полузапущенное место обязано было создать такие "подвиги"
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4789
Re: «Насильственные действия совершал неоднократно» - Бывшему...
Отправлено: 01.06.22 - 20:06
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
нехорошая девушка

Сайлау, хоть какая она ни была - она несовершеннолетняя и он как взрослый мужик, а тем более педагог должен был мозги включать, а не яйца... "Лиц с низкой социальной ответственностью" - мог найти и там реализовывать свои хотелки...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11188
Re: «Насильственные действия совершал неоднократно» - Бывшему...
Отправлено: 01.06.22 - 20:17
#4
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Цитата:
Серый волк:

Незнаю серый. Вот просто открываешь.инет. . Смотришь то один убил, то другой. . Иногда в ужас приходишь и слезы идут. И думаешь мошт вам в всякие маки химию сыпят?.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5292
Re: «Насильственные действия совершал неоднократно» - Бывшему...
Отправлено: 01.06.22 - 20:26
#5
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Как-то в четыре утра стоял на балконе и воочию видел как остановилась машина с которого высыпалась толпа подростков-девочек, которых возили на заработки. Последние долго стояли у меня под балконом и обсуждали итоги вылазки, конечно курили, конечно были вохмелю. То что я услышал, стало для меня холодным душем среди летней духоты. Что самое удивительное, участковые и прочие знали об этом, это для меня стало двойным ударом.
Поэтому, возлагать вину только на одну сторону было бы неправильно, возможно там есть сценарий шантажа и вымогательства ....
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3033
Re: «Насильственные действия совершал неоднократно» - Бывшему...
Отправлено: 01.06.22 - 20:53
#6
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Самые беззащитные дети - детдомовские!
Властям надо НЕУСТАННО шерстить кадровый состав этих "домов".
Там могут реализовываться не только секснасильники, но и моральные садисты
Прежде чем принять на работу в д/д, кандидатов надо заставить пройти спецтесты, а ещё лучше - детектор лжи!
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