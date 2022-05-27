Отправлено: - 18:59

Серый волк:

Вот за что он там потерял ногу в этом Афганистане

Цитата:Хех.Видел мать погибшего солдата, которая выступала где то в актовом зале, еще не похоронив сына, пела оды Путину, хвалила его и с гордостью говорила что ее сын погиб правильно, за Родину, против фашистов и тд?Сейчас умереть на Украине и получить премию в два миллиона, это теперь честь для россиян и хвала Путину..