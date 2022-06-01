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≡ Таких намерений нет и не будет - Токаев об обнулении своего президентского срока
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44356
Таких намерений нет и не будет - Токаев об обнулении своего президентского срока
Отправлено: 01.06.22 - 20:06
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Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане общенациональный референдум по изменениям Конституции пройдет впервые. Он заявил, что не собирается обнулять срок своих полномочий через общенациональный референдум.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5292
Re: Таких намерений нет и не будет - Токаев об обнулении своего...
Отправлено: 01.06.22 - 20:06
#1
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То что нынче говорят , надо понимать всё наоборот, а спустя время выдают как обычное. Что-то подобное говорил и наш , и северный сосед тоже, однако случилось как и не ждали. Если первого еле выперли на пенсию, то со вторым даже не знаю каков итог будет....
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