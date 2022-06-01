Re: Таких намерений нет и не будет - Токаев об обнулении своего...

Отправлено: - 20:06

То что нынче говорят , надо понимать всё наоборот, а спустя время выдают как обычное. Что-то подобное говорил и наш , и северный сосед тоже, однако случилось как и не ждали. Если первого еле выперли на пенсию, то со вторым даже не знаю каков итог будет....