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≡ «Люди наговорили друг другу столько...»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44356
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 11:07
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13 мая в Костанае прошел тренинг для студентов и журналистов по медиаэтике, редакционной политике в целом и во время войны в частности. По приглашению общественной организации «Казахстанская медиасеть». Одним из тренеров стал журналист Вячеслав ПОЛОВИНКО. Его последнее место работы - российская «Новая газета», которая остановила работу под угрозой лишиться лицензии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13831
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 18:55
#180
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Цитата:
Серый волк:
не интересовался уровнем IQ племяша?

С отличием летное военное..
Наверно знает, как правильно убивать..
Он профессионал.
Две квартиры Путин подарил, отпуски с семьей в Крыму бесплатно.
По России летать бесплатно в любую точку, хоть 25 раз в день..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13831
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 18:59
#181
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Цитата:
Серый волк:
Вот за что он там потерял ногу в этом Афганистане

Хех.
Видел мать погибшего солдата, которая выступала где то в актовом зале, еще не похоронив сына, пела оды Путину, хвалила его и с гордостью говорила что ее сын погиб правильно, за Родину, против фашистов и тд?
Сейчас умереть на Украине и получить премию в два миллиона, это теперь честь для россиян и хвала Путину..
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12282
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 19:41
#182
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Цитата:
111:
не похоронив сына, пела оды

меньше смотри осколки обезумевшей пропаганды. Причем с любой стороны.
В условиях войны верить нельзя, потму как за мозги тех кто смотрит зомбоящик и монитор идет параллельная война.Цитата:
111:
и получить премию в два миллиона, это теперь честь для россиян

Лучше всего конечно знают те, кто день и ночь лопает плов домохозяйки запивая пивом. :lol:

Посмотри хоть оставшееся ТВ немного.
Оно теперь не в телевизоре если что. :-)
И вот такое:


Ели не видно у вас. Ищите канал Варламова поиском.
У него про Азию интересная серия.

Внутри видео есть подарок.
Хотя возможно уже устаревший.

[Исправлено: Серый волк, 01.06.2022 - 17:12]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12282
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 01.06.22 - 20:11
#183
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Ну и для живущих рядом с пустырями имени акимата немного видео о россиянах из Питера. :lol:

А то похоже, что некоторые считают, что тут бродят сплошные камуфлированные монстры желающие войны. :lol: :lol: :lol:




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