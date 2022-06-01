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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 118 из 118«1...116117118
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Куратор темы: 111
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1229
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 18:28
#1756
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ВЛАДИМИР ОЛЕЙНИК - "ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ ШЕВЧЕНКО, КАК ПРОРОК СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ Представляю себе, что бы было с Украиной, если бы географически вместо России были США, а Украинские власти проводили антиамериканскую политику. Вашингтон разнес бы соседей пух и прах. Потому, что это вопрос национальной безопасности. Слово имеет огромное значение в нашей жизни, и я думаю, что происходит с моими земляками, что они доведены до такого сумасшествия. Как не вспомнить слова нашего классика: Неначе люди подуріли, Німі на панщину ідуть І діточок своїх ведуть!.. Получается пророчество. Слово как код поведения. В Украине поют: Батько наш Бандера, Украина – мати. С Украиной понятно, она для меня тоже – мати. Как для Россиян – Россия. Они взломали этот код и Бандеру туда вставили. Можете себе представить француза с фразой: Наполеон наш батька. Слово – мать мы ассоциируем со словом жизнь. А Бандера сеял смерть. Для меня Украина – мати. А батька – Господь. Есть логика в такой форме. Господь не позволяет нам делать вещи несоответствующие с духовностью и миром. Духовность не позволит россиянам производить колбасу «Смерть хохлам». Это грех. Почему в Украине такое возможно? Потому, что мать находится в беспомощном состоянии. Они её предали и продали. Нынешняя украинская идеология показывает, как манипулируют общественным сознанием народа. Помните мы говорили, если президент – еврей, нацизма в стране быть не может. Да, если Господь Бог – отец, а Украина – мать, не может быть. Но если отец – Бандера, тогда всё понятно. Бандера – ничтожество. Они взяли пример, который вообще нельзя взять примером. Террорист, предатель своего народа, убийца. И когда в песне поют этот код, мы видим, как яблоки начинают падать недалеко от яблони. Что касается Европы и призывов к переговорам. Почему Киссинджер говорит о необходимости вести переговоры в ближайшие два месяца? Он видит, что, если не будет результативных переговоров, через два месяца начнутся необратимые изменения. Киссинджер пользуется проверенной аналитикой и видит, что дела идут плохо. Через два месяца вы не успеете наполнить газовые хранилища. Через два месяца нужно собирать урожай. А что соберете? Будет как в сказке: Лето красное пропели, оглянуться не успели…Холод и голод не родная тётка. Придет зима и окажется, что вред нанесли себе и ударят капитально. Поэтому Европа пытается найти выход из ситуации. В монолите НАТО и ЕС появились трещины. Венгрия не соглашается с санкциями, Турция выступает против Финляндии и Швеции в НАТО."
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1229
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 18:31
#1757
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Цитата:
111:
Фашист есть фашист, безо всякой нации.. Но вы вме добавляете и добавляете там приставку.. Разве нам раньше в учебниках истории писали отдельно про отдельных фашистов?




Надо было в детстве книжки читать, а не курить в подворотнях
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1229
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 18:33
#1758
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1229
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 18:37
#1759
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Минувшей ночью на посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса. Участники перформанса объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу о том, что США, которые на протяжении многих лет спонсируют украинские власти, несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса. Днем акция продолжилась - развернут транспарант "Кровь детей Донбасса на руках военщины США". По подсчетам властей ДНР, за восемь лет конфликта только в этой республике погибли 117 детей, в том числе 35 - с февраля этого года. Донецк сейчас подвергается самым массированным обстрелам с 2014 года. В ход идут и американские гаубицы M-777 - об их использовании сообщалось на днях.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13831
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 18:51
#1760
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Цитата:
гражданин СССР:
Надо было в детстве книжки читать, а не курить в подворотнях

Ладно врать.
На немцев и так говорили, что они фашисты.
Не было не итальянофашистов или венгрофашистов и тд..
Немцы были фашистами.
Это признал весь мир.
Но украинцы вот как ни парадоксально, нет..
Да, бригады Русич и Топазы и все нац формирования, что там режут украинцев, так говорят, но только потому, что сами фашисты..
Но ты на них хочешь так быть похожим смотрю..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13831
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 18:53
#1761
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Цитата:
гражданин СССР:
за восемь лет конфликта только в этой республике погибли 117 детей

Посчитай за месяц.
И сколько уничтожили российские войска за три месяца..
Потом помножь на 8.
Сколько еще будет уничтожено..
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1229
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 18:54
#1762
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Цитата:
111:
Ладно врать.

Ты плакаты видишь??? Или уже грузинского перебрал? :lol: :lol: :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1229
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 18:55
#1763
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Цитата:
111:
И сколько уничтожили российские войска за три месяца..

Сколько? Есть доказательства? Денисовой насмотрелся??)))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1229
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 18:57
#1764
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Цитата:
111:
Не было не итальянофашистов или венгрофашистов и тд..

Дааа)) Великий историк)) АКАДЕМИК истории :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1229
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 18:59
#1765
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Цитата:
111:
Не было не итальянофашистов или венгрофашистов и тд.. Немцы были фашистами.


Итальянский фашизм — тоталитарная националистическая политика корпоративизма, проводившаяся Бенито Муссолини с 1921 до 1945 года. Этимологически «фашизм» происходит от итальянского «fascio» (лиги), а также от латинского «фасция» (пучок) — это древний символ римской администрации. Бенито Муссолини, ведомый идеей восстановления Римской империи, избрал после Первой мировой войны фасции символом своей партии, откуда и появилось её название — фашистская. Муссолини принял римскую фасцию, как символ фашистской партии, в 1919 году при создании «fasci di combattimento» (Союза борьбы)[
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13831
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 19:01
#1766
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Цитата:
гражданин СССР:
Итальянский фашизм —

Еще раз, в учебниказ не было итальянофашистов, и тд..
Да, фашисты были.
Но итальянофашисты, это слово, говорит обо всех итальянцах фашистах.
Как ты например называешь целый народ Украины..
Бездоказательно и пахабно..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13831
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.22 - 19:03
#1767
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И теперь все дело в том, что для украинцев русские солдаты тоже фашисты, которые повинны в смертях их народа..
Но тут как назвать человека, пришедшего в твой дом с автоматом и убившее твое дитя?
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