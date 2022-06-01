Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 18:28

ВЛАДИМИР ОЛЕЙНИК - "ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ ШЕВЧЕНКО, КАК ПРОРОК СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ Представляю себе, что бы было с Украиной, если бы географически вместо России были США, а Украинские власти проводили антиамериканскую политику. Вашингтон разнес бы соседей пух и прах. Потому, что это вопрос национальной безопасности. Слово имеет огромное значение в нашей жизни, и я думаю, что происходит с моими земляками, что они доведены до такого сумасшествия. Как не вспомнить слова нашего классика: Неначе люди подуріли, Німі на панщину ідуть І діточок своїх ведуть!.. Получается пророчество. Слово как код поведения. В Украине поют: Батько наш Бандера, Украина – мати. С Украиной понятно, она для меня тоже – мати. Как для Россиян – Россия. Они взломали этот код и Бандеру туда вставили. Можете себе представить француза с фразой: Наполеон наш батька. Слово – мать мы ассоциируем со словом жизнь. А Бандера сеял смерть. Для меня Украина – мати. А батька – Господь. Есть логика в такой форме. Господь не позволяет нам делать вещи несоответствующие с духовностью и миром. Духовность не позволит россиянам производить колбасу «Смерть хохлам». Это грех. Почему в Украине такое возможно? Потому, что мать находится в беспомощном состоянии. Они её предали и продали. Нынешняя украинская идеология показывает, как манипулируют общественным сознанием народа. Помните мы говорили, если президент – еврей, нацизма в стране быть не может. Да, если Господь Бог – отец, а Украина – мать, не может быть. Но если отец – Бандера, тогда всё понятно. Бандера – ничтожество. Они взяли пример, который вообще нельзя взять примером. Террорист, предатель своего народа, убийца. И когда в песне поют этот код, мы видим, как яблоки начинают падать недалеко от яблони. Что касается Европы и призывов к переговорам. Почему Киссинджер говорит о необходимости вести переговоры в ближайшие два месяца? Он видит, что, если не будет результативных переговоров, через два месяца начнутся необратимые изменения. Киссинджер пользуется проверенной аналитикой и видит, что дела идут плохо. Через два месяца вы не успеете наполнить газовые хранилища. Через два месяца нужно собирать урожай. А что соберете? Будет как в сказке: Лето красное пропели, оглянуться не успели…Холод и голод не родная тётка. Придет зима и окажется, что вред нанесли себе и ударят капитально. Поэтому Европа пытается найти выход из ситуации. В монолите НАТО и ЕС появились трещины. Венгрия не соглашается с санкциями, Турция выступает против Финляндии и Швеции в НАТО."